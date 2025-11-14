El repertorio que Dani Martín cantará en el setlist de sus conciertos en Madrid

Dani Martín comienza su gira más especial hasta el momento, 25 p*t*s años. El artista se recorrerá España a lo largo de 2026, pero antes el Movistar Arena de Madrid le espera con diez conciertos.

A lo largo de noviembre y diciembre, el intérprete de Emocional conquistará a su público de la capital con los mejores éxitos de su carrera. Y para calentar los motores, el exvocalista de El canto del loco ha compartido el recopilatorio del que se extraerá la lista de canciones de los conciertos del tour.

"Empieza la gira 25 p*t*s años. Disfrútala. Bienvenidos a nuestro mundo seguro", ha anunciado Dani Martín, emocionado por lo que comienza este 14 de noviembre en Madrid.

Se trata de canciones de toda su carrera, tanto de su primera época con la banda de pop rock como de su trayectoria en solitario. Estos temas sonarán sobre el escenario en esta esperada gira.

Repertorio de Dani Martín en sus conciertos