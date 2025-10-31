El guiño de Dani Martín al éxito de Rosalía: "Yo estoy en otra liga"

Te interesa Pablo Alborán, en contra de la competición entre artistas tras el anuncio del disco de Rosalía

Dani Martín no entra en competiciones con otros artistas, y así lo ha demostrado durante su visita a El Hormiguero para presentar su canción recién estrenada: Veinticinco, un canto a los éxitos de toda su trayectoria que funciona como acompañamiento de su Gira 25 P*t*s Años, que comienza este mes de noviembre en Madrid.

Pablo Motos ha preguntado al artista si mirará los números de las escuchas de su nuevo sencillo, a lo que Dani Martín ha respondido tajante: "No, porque ha salido Rosalía". El madrileño se refiere a la nueva canción de la catalana, Berghain, estrenada el pasado lunes 27 de octubre. Días después, este viernes 31 de octubre sigue liderando las Tendencias de música en YouTube en España.

"Rosalía es Audrey Hepburn y nosotros somos Fernando Esteso y Pajares"

El cantante ha querido celebrar el éxito internacional de Rosalía, así como su talento artístico. "Es increíble. Es como una especie de John Lennon, de los Beatles. [...] Lo único que nos queda es agradecerle que nos ponga en el mapa y darle un aplauso", ha dicho. "Yo estoy en otra liga: Rosalía es Audrey Hepburn y nosotros somos Fernando Esteso y Pajares".

Así, Dani Martín eleva la figura de la catalana a la de otros grandes artistas adelantados a su tiempo: "Ella ya no va al single... no sigue la corriente. Ha hecho un concepto, una movida que creo que hay que escucharla completa", ha comentado sobre LUX, el cuarto álbum de Rosalía que verá la luz el próximo 7 de noviembre.

"[Rosalía] no ha venido a promocionarlo, pero lo hago yo con gran amor", ha bromeado Dani Martín. "Es guay que tengamos una artista que nos sitúe en el mundo, como Alejandro Sanz, como Julio Iglesias, como Serrat, como Sabina... como tantos que nos han situado en el mapa", ha zanjado.