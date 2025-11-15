Dani Martín inicia la gira '25 Putos años' con un enérgico viaje por su trayectoria como "lugar seguro"

Solo Joaquín Sabina y Dani Martín han conseguido llenar 10 veces el Movistar Arena de Madrid. Y en el caso del segundo, lo hace con esa decena de conciertos repartidos en tan solo dos meses.

Con esta premisa ha comenzado este 14 de noviembre la gira 25 putos años en el pabellón madrileño a reventar. Desde hace más de un año el artista colgó el cartel de sold out de las primeras fechas anunciadas, y curiosamente el que se ha convertido en el inicio de gira fue el ultimo concierto en la capital por anunciar.

Los fans de Dani Martín y aquellos de la etapa de El canto del loco se han congregado en el recinto para disfrutar de este show en el que el artista prometía repasar los grandes éxitos de su carrera para celebrar el cuarto de siglo de trayectoria. Y así lo ha hecho.

Un inicio de lo más nostálgico

Haciendo esperar a su público unos minutos como un rockstar, Dani Martín ha apaciguado a las fieras sedientas de su música con Imagine de John Lennon como intro. Poco después, ha aparecido entre el gran telón y ha empezado a interpretar Zapatillas, poniendo en pie a todo el Movistar Arena con el fondo del famoso disco a sus espaldas.

El ritmo no se ha calmado ni un segundo, y sin parar ha interpretado Volverá, con un niño a la guitarra eléctrica. Y entre verso y verso el artista ha saludado al público madrileño. Continuando con la nostalgia, Martín ha seguido al ritmo de Canciones y Desapareces, todo ello con fuego, juego de luces y una gran banda que lo acompaña.

Dani Martín con un niño a la guitarra en su concierto en Madrid | GETTY

"¡Todo el mundo tocando las palmas!", ha animado un Dani Martín eufórico con el único de gira tan especial. El público también se ha rendido a la estrella del pop rock, demostrando que se saben la letra a la perfección de todos sus hits.

Besos ha animado hasta al último rezagado, con un artista sin signos de cansancio y sin hacer ni un descanso ni para dar la bienvenida. La bienvenida ha sido la nostalgia, lo que todo el mundo esperaba inquieto.

Tal y como eres ha sido la primera balada de la noche, y de los aplausos se ha pasado al balanceo sutil de los espectadores, sin dejar de cantar ni un segundo. El repertorio ha continuado trayendo el pasado al presente al son de A contracorriente. "Bienvenidos a este lugar seguro, Madrid", ha introducido el artista.

Los gritos de las 15.000 personas han resinado con los primeros acordes de Son sueños, un tema que Martín ha interpretado con mucha emotividad. Lo mismo ha ocurrido con Puede ser, pero antes ha hecho una petición especial: "Lo de hoy no se va a repetir más, disfrutad mucho, estás presentes en el momento y dejad los putos móviles".

"Lo de hoy no se va a repetir más, disfrutad mucho, estás presentes en el momento"

Cero es la canción con la que ha introducido una nueva etapa. Los presentes han demostrado ser fans acérrimos del madrileño en modo karaoke, mientras el artista ha demostrado que el paso del tiempo no pasa ni por su voz ni por su presencia escénica.

Lo romántico ha continuado con Emocional, no sin antes una declaración de amor del artista: "¡Os echaba de menos, cabrones!". Un cuarteto de cuerda ha irrumpido en el escenario, y junto a este Dani Martín ha interpretado en una versión única Qué bonita la vida.

"Os echaba de menos, cabrones"

"Y por fin llegó este día. Está canción me encanta que esté en el repertorio, me parece una de las más honestas que he tocado en mi puta vida", ha dicho para introducir No, no vuelve, pidiendo que nadie toque las palmas, que solo escuchen.

Un set para 'El último día de nuestras vidas'

El rock más puro se ha apoderado del Movistar Arena al ritmo de Me vuelves puto loco, el primer tema que Dani Martín ha tocado en el show de su ultimo disco, El último día de nuestras vidas.

El álbum ha seguido con el éxito Carpe diem, con una voz desnuda y la banda en segundo plano. Tras unos segundos de margen, Dani Martín ha empezado a cantar novedades viernes con la voz distorsionada y criticando esa música popular que se canta "sin corazón". Las críticas han seguido con Burning Man, con performance con el móvil incluida.

En este punto del concierto Dani Martín ha decidido retroceder en el tiempo de nuevo con visuales de una radio haciendo sonar éxitos como Rosas de La oreja de van Gogh y Soldadito marinero de Fito y Fitipaldis, y ha reenganchado así al público al son de La madre de José después de años sin cantarla, con una peineta como fondo.

Con todos los espectadores como cómplices, el artista ha seguido este recorrido con la potencia de Volver a disfrutar. "Quiero que contéis conmigo muy alto", ha pedido el rockero, antes de volver a ponerse sentimental al ritmo de En blanco y negro.

El Dani Martín más sincero

"25 putos años se sienten en el estómago, en mi corazón y en mis tripas, todo lo que siento volcado en un papel y convirtiéndolo en canción. Eso es lo único que ha hecho que perderemos y que acudáis a la llamada: las canciones", ha expresado el artista, quien ha aprovechado para darle las gracias a su público por siempre acompañarle.

"Da igual si estoy más gordo o más delgado, más guapo o más feo, vosotros siempre estáis aquí", ha insistido, en un discurso en el que el artista ha reconocido venir de una época mala y ha vuelto a disfrutar de todo lo de la vida. De hecho, ha reivindicado que la música le "salva la vida" después de haber sido una persona mala en lo académico, y su único refugio "ha sido las canciones", las que la une a su público.

"Da igual si estoy más gordo o más delgado, más guapo o más feo, vosotros siempre estáis"

"Nada volverá a ser como antes, pero será mejor", ha gritado antes de empezar a cantar la canción homónima. Tanto en grada como en pista los espectadores no han parado de aplaudir al rockero en todo momento, y así han seguido con la canción Ester Expósito.

El primer parón del concierto ha llegado, y tras unos minutos de ausencia de música el quinteto de cuerda ha reaparecido para dar paso a un Dani Martín renovado que ha aparecido entre el público de la grada para entonar en acústico La suerte de mi vida.

Tras elogiar el ambiente y el aura del Movistar Arena repleto, el artista ha entonado entre el público también Peter Pan, también en versión más pausada.

De vuelta ya al escenario, Dani Martín ha cantado el single El último día de nuestras vidas, celebrando de nuevo su último trabajo con una intro susurrando y con las palmas del público.

"¡Hasta siempre! Bueno, hasta mañana", ha bromeado el músico tras presentar a su banda. Y acto seguido ha cantado a puro pulmón su hit Insoportable, con el que ha cerrado un show de dos horas repleto de baile, rock, éxitos atemporales y mucho entusiasmo y talento.

Con 25 años de fondo, Dani Martín se ha despedido de este arranque en Madrid inolvidable, que abre una larga etapa sobre el escenario para el artista. Un veterano de la música que sigue disfrutando como el primer día.