Ricky Martin se sincera sobre su salud mental: "He tenido muchos episodios de ansiedad y no ha sido fácil"

Ricky Martin es toda una leyenda de la música y prueba de ello son los reconocimientos que ha logrado durante su carrera, como el Latin Icon Award que recibió en los MTV VMAs. Sin embargo, hasta las estrellas tiene su límite para brillar, y esto mismo le pasó al artista cuando comenzó a ver afectada su salud mental.

El artista recientemente confesó en la edición navideña del Festival Starlite en Madrid que había tenido algunos problemas complicados últimamente. "Ha sido una semana un poco difícil para mí y lo quiero compartir con ustedes", comunicó el cantante, quien cumplirá 54 años el 24 de diciembre.

A pesar de sus dificultades, el puertorriqueño confesó que había conseguido mejorar gracias a sus fans y la música.

Problemas de ansiedad

"Hay muchas altas y bajas; estoy subiendo y con mucha fuerza, y en parte es gracias a ustedes", confesó el cantante, despertando el aplauso del público.

"He tenido muchos episodios de ansiedad y no ha sido fácil, pero para mí lo más importante es dejarles saber que mi música es mi medicina, que su aplauso es mi medicina, que sus sonrisas es mi medicina, que de su energía me alimento para estar aquí una y otra vez. Por consiguiente, gracias de todo corazón por tantos años que hemos estado unidos y agarrados de la mano".

En 2023, el artista ya canceló su participación en el Festival Starlite por problemas de salud, pero esta vez ha conseguido sacar las fuerzas necesarias y apoyarse en el apoyo de su público para cantar con más energía que nunca.

"Madrid es una ciudad que me da mucho amor y me llevo ese amor para mi casa. Gracias. Y les juro que voy a dejar mi alma en el escenario esta noche, porque ustedes no se merecen menos", se sinceró con sus fans, a quienes deleitó con algunos de sus temas más míticos como María, La Mordidita o Vente Pa' Ca.