Valentino, el hijo de 17 años de Ricky Martin, debuta como bailarín en uno de sus conciertos

Ricky Martin contó con un compañero de escenario muy especial durante su concierto del sábado 4 de octubre en Santiago de Chile. El cantante puertorriqueño invitó a su hijo Valentino, al que en casa llaman cariñosamente Tino, a sumarse como bailarín y demostrar sus dotes acrobáticas.

El joven de 17 años, mellizo de Matteo, se unió a la cita para demostrar sus dotes artísticas bien conocidas por sus seguidores de Instagram. Tino, que compartió el vídeo de la actuación, acostumbra a publicar en sus redes vídeos grabados en casa en los que de muestra periódicamente sus habilidades.

La publicación de Tino sobre el escenario va acompañada de un comentario de su padre. “Te amo, hijo”, escribe Ricky Martin al que se ve en el vídeo dejando paso a su hijo para ejecutar una pequeña coreografía junto a una llamativa acrobacia.

Quién es Tino, el hijo mellizo de Ricky Martin

Tino es uno de los cuatro hijos de Ricky Martin. Mellizo de Matteo, nació en 2008 por gestación subrogada. La siguiente del clan es Lucía, nacida en 2018, y a la que sigue Renn, en 2019.

Los cuatro llegaron a la familia durante el matrimonio de Ricky Martin y Jwan Yosef y, tras su reciente separación, la pareja llegó a un acuerdo de custodia compartida.

"Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una relación familiar sana, centrada en la paz y la amistad para continuar con la crianza conjunta de nuestros hijos, manteniendo el respeto y el amor que nos tenemos", contó el propio cantante a la revista People en 2023.