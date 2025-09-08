Ricky Martin hace historia en los MTV VMAs 2025 al ganar el primer Latin Icon Award

La edición de los MTV VMAs ha resultado histórica no solo por el éxito acumulado por estrellas pop como Lady Gaga, Sabrina Carpenter o Ariana Grande, sino por haber entregado un galardón que homenajea netamente a la música latina por primera vez: el Latin Icon Award.

Un premio que ha recaído en su primera entrega en Ricky Martin, el cantante puertorriqueño que lleva varias décadas siendo uno de los artistas de origen latino más destacados del panorama en Estados Unidos.

"Esto es muy sencillo, esto es para todos ustedes", ha indicado el cantante al recibir el Latin Icon Award que le sitúa como todo un referente de la comunidad y la industria musical latina, "Gracias por sus aplausos; soy adicto a sus aplausos. No son solo ustedes aquí en Estados Unidos, sino ustedes en todo el mundo. Han pasado 40 años… Empecé trabajando de pequeño y seguimos aquí. Solo queremos unir países, queremos romper barreras. Solo queremos mantener viva la música".

Además, también tuvo una dedicatoria muy especial para sus hijos. "Todo lo que hago, lo hago pensando en ustedes y con mi corazón", aseguró visiblemente emocionado.

Como no podía ser de otra, el artífice de éxitos atemporales como Livin la vida loca, Shake Your Bon-Bon, Vente pa'ca o María, dejó una actuación memorable para recordar este premio histórico, que pone destaca el valor de la música latina también en territorio estadounidense.