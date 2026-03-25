Ricky Martín se una a Tini y Los Ángeles Azules para transformar en cumbia su balada 'Vuelve'
¡Los rumores eran ciertos! Ricky Martin ha decidido regrabar su canción Vuelve junto a Tini y Los Ángeles Azules. La nueva versión del tema de 1998 y ya puedes escuchar el primer adelanto.
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El año empezó con el rumor de que Ricky Martin estaba inmerso en el ambicioso proyecto de grabar de nuevo sus grandes éxitos. Según numerosos medios, el puertorriqueño iba a entrar en el estudio de grabación para actualizar sus canciones más emblemáticas y Vuelve iba a ser su primer lanzamiento.
¡Por fin podemos confirmar que es cierto! El grupo mexicano Los Ángeles Azules lo ha anunciado en sus redes sociales al publicar un breve avance del videoclip junto a Ricky Martin y Tini Stoessel, a quien el puertorriqueño se ha unido en esta colaboración.
El clásico de 1998 regresa renovado con un ritmo muy diferente, más cercano a la cumbia de Los Ángeles Azules que al ritmo lento de la balada pop que arrasó en los años 90 consiguiendo una nominación a Canción Pop del Año en los Premios Lo Nuestro y conquistando el premio a Pista del Año de Pop Latino Airplay en los Premios Billboard de la Música Latina. Lo que no cambia es su letra sobre una relación perdida que deja a la persona que canta (abandonada) sin aire, sin vida y con un espacio vacío que nadie va a llenar.
Según la información compartida por Los Ángeles Azules, la canción saldrá próximamente. Mientras, los fanes del puertorriqueño aseguran que el lanzamiento está previsto para el jueves 26 de marzo.
La letra de 'Vuelve' de Ricky Martin
Algo me dice que ya no volverás
Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás
Después de todo, fui yo a decirte que no
Sabes bien que no es cierto
Estoy muriendo por dentro
Y ahora es que me doy cuenta que sin ti, no soy nada
He perdido las fuerzas, he perdido las ganas
He intentado encontrarte en otras personas
No es igual, no es lo mismo
Nos separa un abismo
Vuelve, que sin ti la vida se me va
Oh, vuelve
Que me falta el aire si tú no estás
Oh, vuelve
Nadie ocupará tu lugar
Sobra tanto espacio si no estás
No paso un minuto sin pensar
Sin ti la vida lentamente se me va
Algo me dice: "ya no sirve de nada"
Tantas noches en vela aferrado a mi almohada
Si pudiera tan solo regresar un momento
Ahora es que te comprendo
Ahora es cuando te pierdo
Vuelve, que sin ti la vida se me va
Oh, vuelve
Que me falta el aire si tú no estás
Oh, vuelve
Nadie ocupará tu lugar
Sobra tanto espacio si no estás
No paso un minuto sin pensar
Sin ti la vida lentamente se me va
Y a pesar que fui yo
A decirte que no
Sin embargo, aquí sigo insistiéndote
Que sin ti la vida se me va
Oh, vuelve
Que me falta el aire si tú no estás
Oh, vuelve
Nadie ocupará tu lugar
Vuelve, que sin ti la vida se me va
Oh, vuelve
Que me falta el aire si tú no estás
Oh, vuelve
Nadie ocupará tu lugar