Rihanna comparte un emotivo mensaje por sus 20 años de carrera y vuelve a decepcionar a los fans

Rihanna es uno de los nombres más brillantes de la música internacional. A pesar de que han pasado nueve años desde el estreno de su último álbum, ANTI (2016), la artista sigue siendo una de las más escuchadas a día de hoy por himnos como Only Girl (In The World), Don't Stop The Music o Umbrella.

Este 2025, Rihanna cumple 20 años en la música, pues su primer disco vio la luz el 29 de agosto de 2005. Para celebrarlo, la cantante ha compartido un vídeo recopilatorio acompañado de un texto muy emotivo... Sin embargo, sus palabras han vuelto a decepcionar a sus fans, ya que llevan esperando nueve años a que anuncie su nuevo álbum de estudio.

Entre los comentarios a la publicación de Rihanna en redes sociales, destacan los de numerosos usuarios que lamentan la falta de información sobre la próxima música de la artista, quien lleva años anticipando su estreno sin concretar nunca la fecha de lanzamiento. "Me desplacé hasta el final del tuit antes de leerlo solo para ver si había mencionado algo sobre música nueva", comenta @nadiaplsstfu en X.

El mensaje de Rihanna por sus 20 años en la música

Aparte de lanzar nuevo merchandising por su 20 aniversario, Rihanna ha escrito unas palabras sobre su experiencia durante dos décadas en la industria musical. "Hace 20 años dejé mi país, mi cultura, mi comida y mi familia para embarcarme en un viaje que comenzó con el lanzamiento de mi primer trabajo musical", empieza diciendo la de Barbados.

"Doy gracias a Dios, Él ha sido muy generoso conmigo y la gloria le pertenece a Él"

"Muchos de ustedes han sido parte de mi vida y de mi carrera desde el principio, y algunos se han unido a la aventura en el camino. Estoy eternamente agradecida con todos ustedes. Cada uno jugó un papel crucial en el lugar al que este viaje me ha llevado hasta ahora", sigue escribiendo.

Así, el mensaje de Rihanna en redes sociales se convierte en un agradecimiento a su público: "Solo quería tomarme este momento para decir ¡gracias! 20 años con los fanáticos más leales y apasionados, 20 años de trabajo duro y de equipos incansables a mi alrededor, 20 años de lecciones, 20 años de experiencias y logros inolvidables, 20 años con mi familia siendo mi sistema de apoyo número uno, y a todas las personas que me dijeron que sí y me dieron una oportunidad antes de que fuera 'cool' hacerlo (ejecutivos, DJ, escritores, productores, bailarines, coreógrafos, directores, diseñadores de moda, fotógrafos, estilistas, periodistas, marcas, mentores...)".

"¡20 años de agradecimientos para ustedes! Doy gracias a Dios, Él ha sido muy generoso conmigo y la gloria le pertenece a Él", zanja Rihanna.