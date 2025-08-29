Rihanna cumple 20 años en la música con un desierto de por medio: ¿qué pasa con su nuevo álbum?

El primer sencillo de la que se convertiría en una de las artistas pop más reconocidas del siglo XXI fue lanzado en mayo de 2005. Sí, estamos hablando de Rihanna, con Pon De Replay, la artista debutó en el mundo en la industria musical. ¡Y qué comienzo! Tres meses después, este singlese incluyó dentro del lanzamiento del disco Music of the Sun, álbum que vendió más de dos millones de copias en todo el mundo.

Desde aquel entonces, la carrera de Rihanna ha ido cuesta arriba. Un año después lanzó A Girl Like Me que, al igual que su primer álbum, también se coló en el top 10 de las listas estadounidenses. Aprovechando la buena acogida que estaba teniendo, Rihanna no se separaba de los estudios. En 2007 Rihanna lanzó su tercer disco, Good Girl Gone Bady se alzó con su primer Grammy.

Al año siguiente, volvió a revolucionar las listas con Rated R, pero a diferencia de lo que nos tenía acostumbrados, en lugar de uno, tuvimos que esperar dos años para escuchar esu álbum multiplatino Loud, en 2010. Tan solo un año después, volvía con Talk, talk, Talk, disco que incluye la canción que mantuvo a Rihanna durante diez semanas en el número uno del Hot 100 de Billboard.

2012 llegó con Unpologetic, el disco con el que Rihanna obtuvo el Grammy en la categoría de Mejor Álbum Urbano Contemporáneo y finalmente, Anti en 2016, apostando por el rap y el R&B. Rihanna volvió a petarlo con éxitos como Work en colaboración con Drake.

Con nueve premios Grammy a sus espaldas, en tan solo once años la cantante se coronó con un total de ocho discos de estudio, a lo que habría que sumarle la publicación de más de 50 sencillos. Pero ¿por qué once años? ¿No estábamos celebrando su 20 aniversario? Pues bien, aunque Rihanna nunca ha anunciado su intención de retirarse de la industria, desde 2016 hasta ahora hemos tenido una sequía de discos de nueve años.

Nueve años de desierto

Nueve años sin sacar álbum no quiere decir nueve años de descanso. Desde 2016 hasta ahora, la artista se ha convertido en empresaria, ha actuado en la Super Bowl y ha sido madre de dos hijos, estando actualmente embarazada del tercero. De hecho, su actuación en el descanso del partido de fútbol más visto en Estados Unidos, contó con una dificultad añadida al estar embarazada de su segundo hijo en aquel momento, e igualmente lo dio todo durante los 13 minutos que dejó boquiabierto a todos los espectadores durante su actuación.

¿Y la música? Pues bien, sus fans la añoran, pero al menos no se ha desvinculado del todo. Rihanna se ha encargado de darle voz a Pitufina en la película animada Pitufos que vio la luz este verano. Pero es que, Pitufina tiene un gran talento musical, así lo ha demostrado con su canción: Friend Of Mine.

Aunque el 25 de febrero dijo en una entrevista para Harper’s Bazaar que iba a lanzar nuevo álbum, aún no lo hemos podido escuchar, algo que tiene muy expectantes a sus fans. "No será nada que la gente espere. No será comercial o digerible para la radio", apuntó en la entrevista.

Empresaria de éxito

Aunque la cantante de Umbrella se hizo conocida por su talento musical, Rihanna tiene otras facetas que ha sabido explotar.

En 2014 fue nombrada directora creativa de las colecciones femeninas de Puma, firma para la que diseñó cuatro colecciones. Tres años después se adentró de lleno en el mundo de la cosmética con la creación de su propia marca. Fenty Beauty nació en 2017 asociado al el conglomerado francés LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

Priorizando la inclusión, Rihanna lanzó una marca que se proponía satisfacer a todo tipo de etnias. Con más de 40 tonalidades, la artista se adentró en el mercado ofreciendo productos de alta gama.

Un año después, ese deseo de no marginar a nadie lo trasladó a la lencería, creando Savage X Fenty. Un proyecto que cuenta con ropa interior cómoda y seductora ajustada a todo tipo de cuerpos.

Rihanna lanza 'SavagexFenty', su línea de lencería | Instagram

Entre las más ricas del mundo

En febrero de 2025, el patrimonio de Rihanna llegó a los 1.400 millones de dólares, cifra que la posicionó en el puesto 2.152 en la lista de Forbes que recoge a las celebridades más ricas del mundo.

A diferencia de lo que puedes estar pensando, no ha sido el lanzamiento de su música lo que la ha llevado a tales cifras, sino más bien Fenty Beauty. Ya en 2018, la marca generaba más de 550 millones de dólares en ingresos anuales, según LVMH.