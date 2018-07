Rihanna supera a Madonna y empata con Michael Jackson en números 1

La última colaboración entre Rihanna y Eminem, The Monster, ha llegado al número 1 en Estados Unidos, y eso que todavía ni se ha estrenado el videoclip.

Esto convierte a la de Barbados en la tercera cantante en la lista de números 1 en la Billboard Hot 100 con 13 números 1, empatando con Michael Jackson y superando a Madonna y The Supremes, que cuentan con 12 hits en lo más alto.

Por delante de RiRi están los Beatles con 20 números 1 y Mariah Carey con 18. ¿Conseguirá la intérprete de What now superar a estos artistas?

De momento el Top 10 de los músicos con más números 1 en Billboard Hot 100 está así:

The Beatles (29)

Mariah Carey (18)

Michael Jackson (13)

Rihanna (13)

Madonna (12)

The Supremes (12)

Whitney Houston (11)

Janet Jackson (10)

Stevie Wonder (10)

Y estas son las 13 canciones de Rihanna que han alcanzado el número 1 en Estados Unidos:

SOS (2006)

Umbrella (con Jay-Z) (2007)

Take a Bow (2008)

Disturbia (2008)

Live Your Life (con T.I.) (2008)

Rude Boy (2010)

Love the Way You Lie (con Eminem) (2010)

What’s My Name? (con Drake) (2010)

Only Girl (In the World) (2010)

S&M (con Britney Spears) (2011)

We Found Love (con Calvin Harris) (2011)

Diamonds (2012)

The Monster (con Eminem) (2013)