Rihanna medio desnuda y rodeada de strippers en 'Pour it up'

Y MUCHO POLE DANCING

Rihanna ha decidido grabar videoclip para Pour it up, si, ese single que lanzó en enero. Para ello se ha rodeado de lo que más le gusta: poca ropa y strippers. Nos enseña el making of y un gran descubrimiento: la bailarina de striptease Nicole 'The Pole' que hace auténticas virguerías en la barra americana. ¡No te pierdas en acción!