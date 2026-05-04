De Rihanna y Rosalía a Miley Cyrus y Bad Bunny: los looks de los cantantes que no se quisieron perder la gala MET 2025

Rosalía , Madonna , Dua Lipa , ASAP Rocky , Maluma o Rosé fueron algunos de los artistas que acapararon los flashes en la alfombra azul —porque no es roja— de la Gala MET 2025 . Mientras, Shakira y Chappell Roan fueron las señaladas por su ¿desacertada? elección estilística.

Quedan solo unas horas para que la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York se vista de gala para llenarse de rostros conocidos del mundo de las artes, la televisión, las redes sociales o los negocios luciendo deslumbrantes o despampanantes diseños en la Gala MET. Todo un derroche de glamour y extravagancia en el evento más prestigioso de la moda.

Hasta la madrugada de este martes no veremos desfilar a Beyoncé, Nicole Kidman o Venus Williams, tres de las anfitrionas del evento en esta edición, ni a las hermanas Kardashian, fijas cada año, ni a las grandes estrellas de la música latina Karol G y Bad Bunny, que ya han confirmado asistencia para esta edición. La que no estará, prácticamente seguro, es Rosalía, que desde 2021 solo ha faltado en 2023, pero que en esta ocasión estará en Londres con su LUX Tour.

Mientras, para abrir boca, proponemos hacer un repaso a lo que pasó en la fiesta más importante de la industria de la moda el pasado año y desmenuzamos los looks que eligieron algunos de los cantantes que estuvieron allí.

Superfine: Sastrería Estilo Negro fue el tema elegido por la organización de la Gala MET 2025 —encabezada por Andrew Bolton, curador jefe del Costume Institute, en colaboración con Anna Wintour, organizadora principal del evento—, pero no todos los invitados lo interpretaron de manera adecuada…

Rosalía, la perfecta maniquí

Rosalía en la Met Gala 2025 | Getty

La cantante de LUX fue el centro de las miradas con un sobrio vestido escultórico blanco de Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, que dibujaba su silueta como si de una escayola se tratase —incluso de intuía su ombligo—. Sobre el rígido cuerpo se superponía una falda drapeada que jugaba con los pliegues, volúmenes y texturas.

Rihanna, una dandy embarazada

Rihanna en la Met Gala 2025 | Getty

La cantante aprovechó la gala para anunciar y lucir su tercer embarazo embutida en un total look de Marc Jacobs. Una chaqueta cropped negra, un corpiño gris que marca barriga y una falda gris de raya diplomática muy voluminosa en la parte de atrás eran los elementos centrales de su estilismo, que completaba con un corbata de lunares y un gran sombrero.

A$AP Rocky, el perfecto anfitrión

A$AP Rocky, en la Gala Met 2025 | Getty Images

La pareja de Rihanna era uno de los coanfitriones de la gala y el rapero estuvo a la altura con un look diseñado por él mismo, bajo su propia marca de ropa AWGE. Una parka negra de doble botonadura, unos pantalones de pinzas de corte recto del mismo color, un chaleco y una corbata negra sobre una camisa blanca, unos zapatos estilo Oxford, joyas de Bulgari y gafas de sol formaban su aplaudido estilismo.

Dua Lipa, a capas

La cantante Dua Lipa, en la Gala MET 2025 | Getty Images

La cantante de Houdini eligió un elaborado diseño de Chanel para acudir a la Gala MET del año pasado. Al museo llegó cubierta por una espectacular capa de organza negra, adornada con cristales y perlas, y con el bajo de plumas. Debajo, una chaqueta de tweed de lentejuelas negras escondía un vestido de gasa, con cuerpo de cristales, perlas y lentejuelas, y una falda larga sobre la que se superponía una más corta de plumas.

En total, como informó la casa francesa, se tardaron 2.000 horas en confeccionar el look completo.

Miley Cyrus, una sirena de negro

Miley Cyrus, en la Gala MET 2025 | Getty Images

La cantante estaba impresionante enfundada en un conjunto negro de dos piezas de la firma Alaïa. Una de ellas era una chaqueta crop de piel cerrada al cuello; la otra, una falda larga de corte sirena y tiro bajo que se abría en vuelo desde las caderas.

Sabrina Carpenter, de frac sexy

Sabrina Carpenter, en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York | Getty Images

La cantante de Expresso desfiló por la alfombra azul con un estilismo que respondía perfectamente a las exigencias del dress code con un body marrón de Louis Vuitton y una chaqueta de frac, con puños y cuello camisero, que terminaba en dos largas colas hasta el suelo. Completaba el look con zapatos de pulsera y gran plataforma en el mismo color.

Bad Bunny, pura esencia puertorriqueña

Bad Bunny, en la Gala MET 2025 | Getty Images

Un impecable traje marrón chocolate de Prada, con chaqueta cropped cruzada, corbata mantequilla, camisa marrón tierra y un gran bolso eran los elementos principales del look del puertorriqueño en la alfombra azul del Museo Metropolitano. Aunque el verdadero protagonista de su estilismo era uno de sus complementos: una pava, el sombrero tradicional de paja de los campesinos boricuas, con el que convirtió su aparición en Nueva York en una reivindicación de sus raíces.

Chappell Roan, la sublimación del glam

Chappell Roan, en la Gala MET 2026 | Getty Images

El look glam de la cantante estadounidense fue uno de los más comentados por el color, rosa fucsia, y porque la prenda principal era una gran capa de patchwork, plumas y lentejuelas. Debajo llevaba un dos piezas a juego, formado por una blazer y pantalones acampanados con una abertura que permitía ver sus llamativas botas enjoyadas.

Shakira, la excesividad de la princesa

Shakira en la Met Gala 2025 | Getty

La colombiana fue una de las notas discordantes pues el diseño elegido poco tenía que ver con la temática de esa edición. Shakira huyó de la sobriedad de la sastrería y el estilo dandy afroamericano y apostó por un explosivo vestido de color rosa diseñado por Prabal Gurung. La prenda, ceñida y con transparencias en los lados, estaba rematada por una gran cola que le añadía un toque romántico al conjunto.

Madonna, la femineidad de lo masculino

Madonna en la Gala MET 2026 | Getty Images

La ambición rubia fue una de las invitadas que cumplió a rajatabla el dress code elegido gracias a su esmoquin masculino satinado en color crema firmado por Tom Ford. Una camisa blanca de piqué, una pajarita, una gardenia en la solapa y guantes de rejilla completaban el look que coronó con un puro en su mano derecha.

Charli XCX, el cisne negro

Charli XCX, en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York | Getty Images

La cantante hizo gala de su singular estilo en este importante escaparate de moda con un look gótico de la diseñadora belga Ann Demeulemeester. Una blazer negra de grandes hombreras y una falda transparente eran las prendas centrales del estilismo que completó con un tocado de plumas que se convirtió en el centro de atención.

Maluma, elegante y reivindicador

Maluma, vestido del diseñador Willy Echavarría. | Getty Images

El colombiano fue uno de los hombres más aplaudidos en esa alfombra azul pues con su estilismo quiso hacer un homenaje a la cultura pachuca, movimiento surgido en Estados Unidos en los años 30 del siglo XX como protesta contra el racismo. Maluma lució un traje en tejido brillante en colores azules y verdes firmado por el diseñador Willy Chavarría, con chaqueta larga y anchas hombreras y pantalones amplios ajustados al tobillo. Como complemento, un sombrero de ala muy ancha adornado con unas rosas en lila.

Rosé, la elegancia de YSL

Rosé, en la Gala MET 2025 | Getty Images

Por el negro también apostó la cantante de APT con un traje de Yves Saint Laurent. Con una chaqueta de grandes hombreras y una vaporosa falda larga acabada en cola de organza componían, la coreana firmó uno de los atuendos más elegantes de la noche.

Doja Cat, el look más osado

Doja Cat, vestida de Marc Jacobs en la Gala MET 2025 | Getty Images

Marc Jacobs firmaba el diseño de la rapera estadounidense, que no pasó desapercibido por la alfombra roja. Con una americana de raya diplomática decorada con cristales y excesivas hombreras sobre un corpiño de terciopelo con estampado felino, concretamente de ocelote, y unas altísimas botas, Doja Cat posó de lo más sexy ante los fotógrafos.