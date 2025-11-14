El ritual de Dani Martín antes de su concierto en el Movistar Arena de Madrid

Hace ya más de un año Dani Martín anunció la gira 25 p*t*s años. El cantante madrileño quería celebrar por todo lo alto sus bodas de plata en la música y, cuando salieron las entradas a la venta, en pocas horas agotó todas las localidades. Comenzó así un goteo de nuevas fechas que se cerró con, nada más y nada menos, diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid: 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre y el 12, 13, 19 y 20 de diciembre,. Todas las entradas están vendidas.

A partir del mes de abril de 2026 el show saldrá de la capital para desembarcar en Pamplona, Barcelona, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Palma de Mallorca, Toledo, Valladolid, Sevilla, Fuengirola, Córdoba, Alicante, Gran Canaria, Santander, Gijón, Puerto de Santa María, Granada, Albacete, Murcia y Bilbao hasta completar 26 actuaciones.

“Yo tengo la suerte de que me da como cague todo esto y entonces me paro muy poco ratito en el gustillo, ¿sabes?”, señalaba en una entrevista hace unos meses sobre el hito conseguido en la capital.

Ahora, ha llegado el momento de subirse al escenario y el cantante tiene ante sí el gran reto de una residencia exigente en la que actuará para alrededor de 180.000 personas —18.000 entradas por cada día— y para la que lleva mucho tiempo preparándose.

Desde hace dos meses cada viernes y cada sábado, días en los que se celebrarán los conciertos, ensaya los shows en una especie de plató, como si en ese momento estuviese ante 18.000 personas, “diciendo ‘buenas noches’ y todo”. Pero además, procurando descansar y dormir bien y “estando callado” para cuidar la voz.

Tranquilidad, comida sana y silencio

Ensayos, tranquilidad y descanso son los pilares fundamentales de Dani Martín para enfrentarse a esos diez conciertos, pero ¿cómo son las horas previas del cantante antes de salir al escenario? “Es un día tranquilo”, le decía al periodista José Ramón de la Morena durante su entrevista en el podcast Resonancia de Corazón. Madrugar, desayunar y relajarse son la rutina de las primeras horas de la jornada.

Su desayuno, saludable, como lo es su alimentación desde que en 2023 decidió cuidarse y seguir una dieta antiinflamatoria, consiste en tomar fruta y un cracker con proteína o un crepe de avena con fruta. “Termino de desayunar, me voy al sofá y repaso un poco el concierto y repaso en mi ordenador textos que he ido apuntando sobre cosas que quiero decir en determinados momentos. Lo que más me gusta es estar conmigo y en silencio”, señalaba en esa entrevista, insistiendo una y otra vez en que lo fundamental era estar callado y beber mucha agua durante ese tiempo previo, hasta tres litros.

A la hora de la comida, temprano, sigue las mismas directrices: pavo a la plancha y arroz integral forman parte de su menú ideal ese día. Después, no vuelve a comer nada más hasta que no termina el concierto.

Y aunque el ejercicio físico forma parte de su rutina de las mañanas, los días de concierto lo reserva para la tarde. “Ahora voy a empezar a hacer pilates y me he comprado una máquina porque creo que me va a venir muy bien porque para la edad que tengo la fuerza es algo que hay que trabajar. Salgo en bici, que me encanta. He dejado de correr por las articulaciones y porque es un poco lesivo. Antes también jugaba al fútbol las mañanas de los sábados”, explicaba.

Pruebas de sonido y entrenamiento

El inicio de los conciertos en el Movistar Arena está programado para las 21:00 horas, aunque las puertas del recinto se abrirán a las 19.30. Dani Martín llevará ya un buen rato allí ultimando detalles, pasando tiempo con los músicos y concentrándose para ese directo.

El cantante y su banda tienen que hacer la prueba de sonido como a las seis de la tarde y él llegará desde su casa acompañado de su equipo. Esperará en el camerino a que su jefe de producción le avise de que está todo preparado para probar. “Tengo el mejor equipo del mundo: te aseguro que el cuarto día que vaya a probar sonido al Movistar Arena será por no faltar al respeto a que hay que probar todos los días, pero estará todo perfecto y sonará todo perfecto”, decía el cantante.

Al terminar —dura unos 30 o 40 minutos—, reserva un ratillo para saludar a la gente que lo espera, por compromiso o porque hayan ‘ganado’ el sorteo una foto con él, pero también “atendemos cosas y peticiones que nos parecen de corazón que hay que atender”.

Una hora y media antes de subir al escenario Dani Martín tiene una cita con su entrenador personal, Juan Pablo, ineludible para él: “Hacemos 40 minutos de activación. Algo de boxeo, burpees, flexiones... para templar y canalizar la energía porque en ese momento hay tanta energía que tienes que salir al escenario con el aplomo de haber canalizado la energía es maravilloso”.

Después se duchará y se vestirá el look del concierto, una cuestión en la que acepta pocos consejos, no tiene estilista y ni siquiera atiende las sugerencias de su madre a la que no le gusta que siempre vaya de negro. “Me gusta ir de negro porque en el escenario el color negro es mucho más bonito para un artista. Solemos ir de negro casi todos, mira Raphael, Sabina…”, le explicaba a De la Morena en esa entrevista.

La austeridad del camerino

Vestido y concentrado, 30 o 40 minutos antes del concierto, el cantante de Emocionalse reúne con sus músicos en el camerino, un camerino austero en el que no caben los excesos de las grandes estrellas del rock. “No pedimos nada especial cuando estamos en un concierto, llevamos nuestras cosas. Queremos que sea nuestra casita", le contó a Pablo Motos en El Hormiguero, y le explicó que como mucho piden agua, tortillas caseras y toallas. Tampoco hay alcohol, pues Dani Martín lleva dos años y medio sin beber, aunque pueden llevarse una botellas de vino “por si algún músico quiere tomar una copa”.

Minutos antes de salir, todos juntos ensayan las cinco primeras canciones, de atrás para adelante y para ello “hay un piano, una cosa para que el batería caliente, un bajo acústico y dos guitarras acústicas”. “Ahí ya no hay nadie, solo los músicos y yo. Hasta que aparece Dani, el director de producción, y dice, ‘chicos, en 5 minutos vengo a recogeros”, relata sobre esos últimos momentos.

“Siempre se está nervioso. O más que nervioso, ilusionado, con mariposas en el estómago. Es una sensación similar a cuando estás enamorado y has quedado con esa persona a cenar y tienes esa enajenación mental transitoria por la incertidumbre, por el qué pasará. Es una de las sensaciones más bonitas que hay”, confesaba sobre esa emoción que le invade justo antes de salir al escenario y enfrentarse a esos miles de personas rendidas a él antes de empezar a tocar. Y en esta ocasión lo sentirá nada menos que 10 veces.