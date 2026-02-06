Robbie Williams publica su nuevo disco 'BRITPOP' en formato físico con cuatro formatos distintos
Después de la publicación en formato digital de lo nuevo de Robbie Williams, BRITPOP, el cantante ha anunciado varios formatos físicos de su 13º álbum de estudio. Con este proyecto, ha querido "crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995".
Robbie Williams sigue rompiendo récords, tal y como lo hizo al desbancar recientemente a The Beatles en Reino Unido. Y es que su nuevo disco BRITPOP está arrasando, e incluso muchos expertos consideran que es el mejor trabajo que ha hecho en años.
Ahora, después del estreno en digital del disco y su edición deluxe en enero, el cantante ha anunciado cuatro formatos físicos: CD, CD deluxe, vinilo edición limitada color blanco y vinilo negro.
Para este 13º álbum de estudio, Robbie ha contado con la participación de artistas como Chris Martin de Coldplay, Gaz Coombes (Supergrass), la leyenda de Black Sabbath Tony Iommi, el dúo pop mexicano Jesse & Joy y Gary Barlow.
"Me propuse crear el álbum que quería escribir y publicar cuando dejé Take That en 1995", comentó el cantante. "Era el apogeo del britpop y una edad dorada para la música británica. He trabajado con algunos de mis héroes en este disco; es crudo, con más guitarras, y es un álbum aún más enérgico y épico que de costumbre. Tiene un poco de ‘brit’ y, desde luego, también algo de ‘pop’. Estoy inmensamente orgulloso de este trabajo y estoy deseando que los fans lo escuchen".
Lista de canciones de 'BRITPOP', de Robbie Williams
- Rocket (Ft. Tony Iommi)
- Spies
- Pretty Face
- Bite Your Tongue
- Cocky
- All My Life
- Human (Ft. Jesse & Joy)
- Morrissey
- You
- It's OK Until The Drugs Stop Working
- Pocket Rocket
Sus próximos conciertos
Próximamente, el británico actuará en los festivales Bilbao BBK Live, Icónica (Sevilla) y MEO Kalorama (Lisboa), las únicas fechas previstas en España y Portugal para 2026.
Además, actuará en Reino Unido en una gira bajo el nombre Robbie Williams Long 90's UK Tour:
- 4 de febrero - Glasgow Barrowland
- 6 de febrero - Liverpool Olympia
- 8 de febrero - London O2 Academy Brixton
- 9 de febrero - Wolverhampton Civic Hall
Para el resto de Europa, también ha publicado algunas fechas:
- 5 de junio - Merkur Spiel-Arena, Dusseldorf, Alemania
- 6 de junio - Merkur Spiel-Arena, Dusseldorf, Alemania
- 13 de junio - Firenze Rocks, Florencia, Italia
- 27 de junio - Live Is Live, Amberes, Bélgica
- 6 de julio - Luxexpo Open-Air, Luxemburgo
- 5 de agosto - Smukfest Festival, Skanderborg, Dinamarca
- 8 de agosto - Lovestream Festival, Bratislava, Eslovaquia
- 9 de septiembre - Hallenstadion, Zúrich, Suiza
- 10 de septiembre - Hallenstadion, Zúrich, Suiza
- 12 de septiembre - Vaudoise Arena, Lausana, Suiza