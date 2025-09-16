Calvin Harris acusa a su asesor financiero de robar 22,5 millones de dólares

El productor musical y dj escocés Calvin Harris ha acusado a su asesor financiero de robar 22,5 millones de dólares para financiar un proyecto inmobiliario en Hollywood que incluiría estudios de grabación, espacios de oficinas y salones para artistas.

Tal y como indica el medio estadounidense Variety, Thomas St. John, asesor financiero del dj durante 13 años, comenzó a desarrollar el proyecto alrededor de 2020 y quedándose sin liquidez en el año 2023, por lo que buscó una nueva financiación en Harris.

Según los abogados de Calvin Harris, su asesor financiero no le proporcionó información sobre el proyecto, sino que solo le entregó documentos para que los firmara, momento en el que Harris, cuyo nombre legal es Adam Wiles, le entregó un préstamo de 10 millones de dólares para el proyecto y una inversión de capital de 12,5 millones de dólares.

"Hasta la fecha, los Demandantes desconocen el destino de su inversión ni su uso", ha explicado los abogados de Harris. "En cualquier caso, los Demandados no tenían intención de que el Sr. Wiles recuperara el valor total de su inversión, ni mediante distribuciones ni de ninguna otra forma". Los abogados de Harris alegan que la inversión inmobiliaria "ha sido, en el mejor de los casos, un completo despilfarro y, en el peor, un completo fraude".

Los abogados de Harris alegan que el préstamo de 10 millones de dólares debía devolverse antes del 31 de enero de 2025, pero que el capital y los intereses siguen impagos. Según la demanda, St. John dejó de ser asesor de Harris en abril. Desde entonces Harris ha exigido información sobre la inversión, pero alega que las respuestas han sido limitadas e insatisfactorias.

Los abogados de Harris también alegan que, poco después de presentar la demanda de arbitraje, se enteraron de que la situación financiera del proyecto se estaba deteriorando. Mediante el proceso de arbitraje, obtuvieron un acuerdo en el que se indicaba que la empresa no desperdiciaría sus fondos mientras el proceso estuviera pendiente. Los abogados de Harris presentaron una petición el viernes ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para confirmar dicho acuerdo.