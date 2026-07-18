Robert Smith, vocalista de The Cure, critica duramente el show del descanso de la final del Mundial

Robert Smith ha alzado la voz contra el show del descanso de la final del Mundial de fútbol 2026. El vocalista de The Cure ha sido tajante y ha arremetido duramente contra el espectáculo, que tendrá lugar este domingo 19 de julio en el medio tiempo del partido España - Argentina.

El también guitarrista ha hecho su crítica a través del Instagram de la banda, donde ha compartido dos publicaciones en las que no se anda con rodeos.

En la primera pone en situación a los seguidores del grupo y comparte la información del evento, así como las declaraciones de Gianni Infantino, CEO de la FIFA, quien define este show como "un espectáculo revolucionario" que celebrará el fútbol, la música y los valores compartidos.

A esta frase le sigue lo que podríamos definir como un sonoro "AAAAAAAAAAAAAAAAAAGH" del cantante y tres hashtags igualmente críticos: #BreadAndCircuses ("pan y circo"), #MUGWANK (que se puede traducir como "idiota" o "payaso") y #pleasejustfuckoff ("por favor, váyanse a la mierda").

Por si no quedase claro su mensaje, que acompaña de la imagen Pale Blue Dot, tomada por la sonda Voyager 1 en 1990 en la que la Tierra aparece como un diminuto punto azul perdido en la inmensidad del espacio, el cantante ha añadido otra publicación aún más aclaratoria.

"Para los que no lo entienden del todo: la cuestión no es realmente quién actúa, se trata de la idea #mugwank (idiota) de un espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol… Si ahora entiendes mi ‘¡aaaaaaagh!’ un poco mejor, pero sigues sin estar de acuerdo, por favor, ajusta tu gorra roja, tu camiseta ‘ 🖤 Janny Donny $$$ (amo a Gianni Infantino, Donald Trump y el dinero)", continúa.

Y termina haciendo referencia a la presencia de Gianni Infantino y del presidente Donald Trump en la ceremonia de entrega del trofeo. "Infantosser ha dicho que él y el presidente de EE.UU., Trumpton, entregarán el trofeo el domingo. Por desgracia, ya no quedan suficientes "A" para expresar el "argh" que debería venir después...", señala.

Sus declaraciones llegan a menos de 48 horas de la gran final y cuando todavía no se sabe cómo se desarrollará el encuentro. Si bien ya se ha confirmado cuánto durará la actuación —11 minutos—, todavía hay mucha polémica sobre cuánto se alargará el descanso para poder montar y desmontar el escenario y no dejan de sucederse las críticas por añadir una pausa de hidratación en cada medio tiempo.