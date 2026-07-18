Qué podemos esperar del show del descanso de la final de Mundial de fútbol 2026

El fútbol cederá protagonismo a la música en la final del Mundial de fútbol 2026, que disputan este domingo 19 de julio España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

A la ya habitual ceremonia de clausura, que tiene lugar antes del inicio del partido, se une en esta ocasión el show del descanso, que la FIFA ha programado por primera vez en la historia y que contará con artistas de la talla de Shakira, Madonna y BTS.

Las preguntas sobre qué sucederá en el medio tiempo del encuentro se han sucedido desde su anuncio en el mes de abril y, a menos de 48 horas de la celebración, muchas dudas siguen todavía en el aire.

La primera cuestión es matemática. Siete artistas han sido anunciados para este espectáculo que durará solo 11 minutos. ¿Y cómo tendrá cabida tanta música en tan poco tiempo? La respuesta la ha dado Guy Carrington, productor ejecutivo del show, a The Hollywood Reporter, al asegurar que será un mega mix cuidadosamente sincronizado con una puesta en escena muy coordinada y que incluirá algunas sorpresas.

"Obviamente no voy a revelar nada sobre la actuación en sí, pero llevamos meses preparándola, desarrollándola y trabajando con todos los artistas", ha apuntado sobre el espectáculo que dirige Chris Martin, vocalista de Coldplay, y que cuenta con titulares de lujo:

Shakira

Burna Boy

Madonna

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

PS22 chorus ft. Coldplay

"Es un espectáculo cuidadosamente diseñado que será realmente espectacular", ha dicho sobre la cita que ya ensayan sus protagonistas como ha mostrado en sus redes sociales Shakira, que subirá al escenario junto a Burna Boy (como hizo en la ceremonia de inauguración en Ciudad de México) y también los Ghetto Kids de Uganda y la joven bailarina rusa Eseniia Mikheeva.

Bajo la batuta de Chris Martin

Chris Martin se pone al frente de este espectáculo como ya hizo en la ceremonia de clausura del Mundial de Clubes FIFA 2025. El cantante de Coldplay lleva meses trabajando en este show y fue quien insistió en que debía estar Justin Bieber, último en unirse al elenco de artistas.

"Chris quería que el espectáculo representara al mundo y por eso contamos con artistas de todos los rincones del planeta"

"La idea siempre fue reunir a algunos de los mejores artistas del mundo y crear un verdadero momento de colaboración y unidad", ha contado Carrington. "Chris quería que el espectáculo representara al mundo, por eso contamos con artistas de todos los rincones del planeta junto a grandes estrellas internacionales. Se trata de transmitir un mensaje de unidad en un momento en el que quizá el mundo no se siente tan unido como debería, y al mismo tiempo ofrecer también algo divertido".

El vocalista protagoniza uno de los últimos vídeos promocionales del show en el que se ve parte de los ensayos y que, como no podía ser de otra manera, ha dado pie a muchas conjeturas sobre lo que puede pasar.

¿Una actuación conjunta como en la Super Bowl?

Una de las teorías que cobra fuerza al ver el vídeo —y que encaja con lo dicho por Carrington— es que parte de la actuación podría ser conjunta ya que en el vídeo hay un momento en que se ve a un chico que simula ser Chris Martin junto a otro que hace de Burna Boy.

El cantante de Coldplay ya hizo algo así en la Super Bowl 2016, cuando invitó a Beyoncé y Bruno Mars a subirse al escenario. Los tres cerraron el show cantando Uptown Funk (de Mark Ronson y Bruno Mars) y Fix You (de Coldplay).

En este frame se ve bien el momento, en el que también sale un chico que hace de V de BTS y la Cerdita Peggy, quien también parece formará parte de la final.

Pese a las conexiones que podemos encontrar con el descanso de la final de la Super Bowl, el productor ejecutivo del show rechaza cualquier comparación.

"Queríamos crear algo que surgiera de forma natural del propio torneo. No hemos tomado como referencia ningún otro espectáculo", ha insistido en The Hollywood Reporter y ha insistido en su objetivo de mostrar algo distinto a lo visto hasta ahora.

Lo que se sabe de la duración del descanso de la final

El espectáculo durará 11 minutos, como ya adelantó Gianni Infantino, CEO de la FIFA. Sin embargo, la gran duda ahora es saber cuánto durará el descanso del partido, ya que habrá que montar y desmontar el escenario y eso lleva un tiempo.

En la Super Bowl por ejemplo, los jugadores paran 30 minutos para que puedan llevarse a cabo las tareas de montaje y desmontaje, y eso es lo que dijeron inicialmente fuentes cercanas a la FIFA sobre este partido.

Ahora, otros medios aseguran que la duración del descanso será solo de 17 minutos (dos minutos más de lo habitual) y se invertirán tres minutos en instalar el escenario y otros tres en desinstalarlo.

" Cubriremos el terreno de juego con una gran lona para proteger el césped"

Sobre eso no ha hablado Carrington, que prefiere centrarse en la promoción del show —"Sintonicen la final el domingo. Serán 11 minutos cargados de acción"— y que lo que asegura que todo está cuidado al milímetro para no dañar el césped.

"Somos plenamente conscientes de que la prioridad absoluta es el partido", ha apuntado. "Hemos hecho pruebas con las cámaras, con el vestuario e incluso con el calzado. Cubriremos el terreno de juego con una gran lona para proteger el césped. Nos aseguraremos de que no haya elementos del vestuario que puedan desprenderse y de que el calzado sea lo más ligero posible".

El productor ejecutivo ha asegurado que incluso van a controlar "el tiempo que cada persona permanece en determinadas zonas" para no dañar el terreno de juego. "Todo el proceso de ensayos ha estado orientado a lograr un espectáculo espectacular, pero con un impacto absolutamente nulo sobre el terreno de juego", ha explicado.

Las canciones que sonarán

También Shakira ha hablado sobre el espectáculo y ha asegurado que trasciende lo puramente musical. En un encuentro con medios, al que asistió Europa FM, la cantante insistió en que su actuación servirá para compartir un mensaje claro: la importancia en la educación de los niños para que alcancen sus metas.

"Debemos crear muchas oportunidades para todos los niños del mundo, que merecen una educación de calidad para alcanzar sus sueños", dijo la colombiana que interpretará Dai Dai, himno oficial del mundial en la ceremonia y una canción con un mensaje clave. "Dai Dai honra leyendas del fútbol como Pelé, Messi o Ronaldo solo para recordarnos que cada campeón comenzó como un niño que se esforzó y nunca se rindió".

Su colaboración con Burna Boy es la única canción que se conoce del setlist del descanso de la final. Para saber qué otros temas sonarán en el estadio hay que esperar a la final aunque el coreógrafo Damien Jalet ha publicado otro vídeo de los ensayos y se escuchan Hung Up y Danceteria de Madonna. ¿Formarán también parte de la gran noche del fútbol?

El show del descanso de la final tiene fines benéficos y busca recaudar fondos para el Fondo Global Citizen para la Educación de la FIFA, cuyo objetivo es sumar100 millones de dólares para su causa. Hasta el momento ya se han conseguido 60 millones gracias, entre otras iniciativas, a la donación de un dólar por cada entrada vendida durante el Mundial.