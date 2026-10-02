Rod Stewart actuará en julio de 2027 en España con conciertos en Sevilla, Tarragona y Murcia

Rod Stewart actuará por primera vez en Sevilla el 6 de julio de 2027, dentro de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest.

El legendario artista británico llegará a la capital hispalense para ofrecer un concierto en el marco de su próxima gira y sumar su nombre a la programación internacional del festival sevillano. Las entradas saldrán a la venta el lunes 5 de octubre a las 10:00 en la página web del evento.

La cita andaluza se suma a otras dos fechas en España: el 8 de julio en el Tarraco Arena de Tarragona y el 13 de julio en la Plaza de Toros de Murcia, únicas paradas en España de su próxima gira.

La carrera de Rod Stewart

Sir Rod Stewart es uno de los artistas con mayores ventas de la historia de la música, con más de 250 millones de álbumes y singles vendidos en todo el mundo a lo largo de una trayectoria que supera ya las cinco décadas. "Su extraordinaria versatilidad le ha llevado a transitar por géneros como el rock, el folk, el R&B y los estándares de la música estadounidense, manteniendo una presencia constante en las listas de éxitos a lo largo de las distintas décadas de su carrera".

Nacido en el norte de Londres y de raíces escocesas, Rod Stewart comenzó a desarrollar su carrera musical a principios de los años sesenta junto a artistas y formaciones como Long John Baldry, Steampacket y Shotgun Express, antes de colaborar con Jeff Beck y formar parte de The Faces, banda fundamental en la historia del rock, destaca la organización del festival en una nota de prensa.

Posteriormente, inició una carrera en solitario que le llevaría a convertirse en una de las voces más reconocibles de la música internacional. A lo largo de su carrera ha firmado algunos de los grandes clásicos de la música popular, entre ellos Maggie May, Forever Young, Rhythm of My Heart, Tonight's the Night y I Don't Want to Talk About It.

Una colección de éxitos que ha convertido su repertorio en parte del imaginario musical de varias generaciones. Su trayectoria ha sido reconocida con algunos de los principales galardones de la industria. Stewart ha ingresado en dos ocasiones en el Rock and Roll Hall of Fame, ha recibido el Ascap Founders Award por su labor como compositor y un Grammy Living Legend. En 2016 fue nombrado Sir Rod Stewart tras ser investido caballero en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música y a la caridad.

El artista también ha demostrado a lo largo de las últimas décadas una extraordinaria capacidad para reinventarse. En los años 2000 grabó cinco volúmenes de su serie Great American Songbook, mientras que en 2013 retomó su faceta como compositor con Time, un álbum que alcanzó el número uno en Reino Unido y entró en el Top 10 en Estados Unidos y otros diez países. En 2021 publicó The Tears of Hercule', su trigésimo primer álbum de estudio. Su repertorio también ha sido revisitado junto a la Royal Philharmonic Orchestra en You're in My Heart: Rod Stewart with The Royal Philharmonic Orchestra, un álbum que alcanzó el número uno durante tres semanas y se convirtió en el décimo álbum de Stewart en llegar a lo más alto de las listas.

Con las confirmaciones de El Barrio (5 de junio, ya sold out), Hakuna (11 de junio), Alejandro Astola (25 de junio), SFDK (26 de junio) y Rod Stewart (6 de julio), Icónica Santalucía Sevilla Fest inicia la cuenta atrás para su séptima edición, que volverá a reunir algunas de las voces más influyentes de la música internacional y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.