Concierto de Guitarricadelafuente en Madrid: setlist de canciones, horario y accesos del Movistar Arena

Guitarricadelafuente actúa este viernes 2 de octubre en el Movistar Arena de Madrid con un concierto muy especial para el de Benicasim, pues se trata del último concierto de su aclamada gira Spanish Leather Tour, la cual comenzó en mayo de 2025 tras el estreno de su segundo álbum de estudio.

Con todas las entradas agotadas, el artista está a punto de celebrar su primer show tras el estreno en cines de La bola negra, el segundo largometraje de Javier Ambrossi y Javier Calvo que está arrasando en taquilla y donde Guitarricadelafuente debuta como actor.

El 18 de octubre de 2025, el cantante celebró el primer concierto de su carrera en el Movistar Arena de Madrid, demostrando que es capaz de mezclar la sensualidad con el folclore. Ahora, Guitarricadelafuente vuelve al mismo recinto en el mejor momento de su carrera para cerrar una etapa ante 17.000 personas.

Horario del concierto de Guitarricadelafuente en Madrid

Apertura de puertas - 19:30

Inicio del concierto - 21:00

Las puertas del Movistar Arena abren a las 19:30, mientras el concierto de Guitarricadelafuente da inicio a las 21:00. La organización recomienda "asistir con tiempo suficiente y llevar tu entrada preparada". En cuanto a la duración del show, se prevé que no se prolongue más de una hora y media.

Cómo llegar al Movistar Arena

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay maneras de llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Guitarricadelafuente por una puerta u otra:

Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4

- PMR y Grada Goya Planta 4 Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible

- Grada Goya Planta 0 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6

- Grada Goya Planta 2 y 6 Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Pista General

- Pista General Puerta 70 - Pista General

- Pista General Puerta 73 - Palcos Felipe II

Setlist de canciones de Guitarricadelafuente

El repertorio de canciones del Spanish Leather Tour cuenta con 18 canciones, aunque podría sufrir cambios en Madrid. Muchos fans querrían que Guitarricadelafuente cantara La nieve por primera vez en directo. Se trata de la canción original de La bola negra, la cual está inspirada en un poema de Federico García Lorca.