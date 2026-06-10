Roger Taylor, batería de Queen, lanza 'Come On Summer (It’s Party Time)', primer 'single' de su nuevo álbum

Tras cinco años sin publicar nueva música, el legendario batería y compositor de Queen, Roger Taylor, vuelve a la primera línea con el lanzamiento de Come On Summer (It’s Party Time), el primer adelanto de su nuevo álbum Violence Insane In a Beautiful World. Un tema en el que el músico se alía con la banda sudafricana Ndlovu Youth Choir, quienes han homenajeado con anterioridad a la mítica banda británica con su versión en zulú de Bohemian Rhapsody.

Un nuevo hito en la exitosa carrera del artista, que publicará su séptimo disco desde que comenzase su carrera en solitario en 1977 el próximo 18 de septiembre.

Una obra con un críptico título, con el que el propio Taylor ha querido remarcar un mensaje: "Qué mundo tan hermoso tenemos, no lo estropeemos (...) Es algo horrible, mucha violencia insensata. Y parece que estamos estropeando el mundo: plásticos en el mar, todas esas guerras terribles por todas partes y el odio nacido de diferentes religiones".

Un prisma esperanzador plasmado tras más de 50 años de carrera en los que ha dejado su impronta en canciones universales como Bohemian Rhapsody, Under Pressure o Another One Bites The Dust, no solo a la batería, sino como músico integral. "Siempre he estado cantando con Queen (...) Fred solía forzar mucho la voz, a menudo bajaba de forma muy experta, y yo tomaba la línea más aguda", ha indicado