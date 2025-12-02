La increíble historia de un cantante catalán que fue alumno de canto de Rosalía: "Dábamos clases en su casa todas las semanas"

"He conocido a una chica que se llama Rosalía y canta flamenco. Tiene algo muy especial". Esta frase fue la que le dijo su profesor de música a POL, un músico catalán, quien poco después se convertiría en el alumno de Rosalía.

Según ha revelado el artista a través de un storytime en catalán realizado en su cuenta de TikTok, Rosalía estuvo dándole clases de canto desde los 16 a los 19 años.

La forma en la que sus caminos se cruzaron fue bastante fortuita, sobre todo porque por aquel momento la artista estaba tratando de hacerse notar dentro de la música.

Su primer contacto con Rosalía

Todo comenzó cuando el profesor de Pol, quien le recomendaba de vez en cuando nuevos artistas, le habló sobre una artista prometedora llamada Rosalía.

A partir de ahí, el joven músico se interesó por ella a través de Facebook y fue a un concierto suyo con sus padres en El Rabal, en una asociación cultural. "Me flipé con la voz de esta chica", expresó Pol recordando este momento.

Una proposición que le cambió la vida

Poco después acudió a otro concierto con una amiga en Barcelona, en el Bar Pastís, un espacio pequeño en el que apenas entraban 15 personas. El lugar es además uno de los locales más emblemáticos de nuestro país, siendo frecuentado por artistas como Picasso, Dalí o Sabina.

Cuando acabó el show, se quedaron esperándola en la puerta, y, nada más salir, ella se dirigió hacia los dos amigos. "Estuvimos una hora hablando con ella y yo, como tenía muchas ganas de hacer clases de canto, le dije: ¿Tú das clases de canto por casualidad?", explica el músico en el vídeo.

Al principio, Rosalía le dijo que no porque todavía estaba buscando piso, pero que en cuanto tuviera un lugar para dar las clases, le escribiría por Facebook. Con el tiempo, esta proposición se hizo realidad. "Dábamos clases en su casa todas las semanas".

Cómo eran sus clases

Como Pol explica, él de vez en cuando grababa las clases que consideraba más importante para después escucharlas y mejorar más sus errores.

En una ocasión, le enseñó a Rosalía uno de los temas que él había compuesto y la catalana le dio consejos sobre cómo llegar mejor a las notas y le propuso otros tonos en algunos puntos.

Su última colaboración

Cuando Pol ya estaba el bachillerato, se encontraba haciendo un trabajo de investigación sobre la influencia de la música afroamericana de los 70 sobre el hiphop de los 90. En él, quiso hacer entrevistas a diferentes artistas de Barcelona, entre ellos Rosalía.

Como él relata, se tuvo que desplazar a Poblenou, donde ella vivía, y cuando llegó la artista estaba tomando unos nachos con su hermana. Después de esta última ayuda, Rosalía le dijo que "no daba abasto" y no podía seguir con las clases, por lo que le dio el contacto de la mezzosoprano María Dolores de los Cortés, quien era su técnica vocal.

En aquel momento, Rosalía estaba finalizando la gira de su primer disco y se encontraba acabando su trabajo de final de grado, el cual era el gran éxito que le catapultó a la fama: El Mal Querer.

La respuesta de Rosalía

Después de la publicación de este vídeo, la creadora de LUX ha dedicado unas bonitas palabras al músico. "Hola Pol, qué ilusión volver a saber de ti, me hace muy feliz saber que sigues cantando y verte brillando. Un abrazo gigante"

A ello, Pol ha querido corresponder a la cantante. "Hola guapa, muy feliz de que hayas llegado al video. Ganas de verte. Un abrazo muy muy grande"