Lady Gaga se une al fenómeno Rosalía con 'La perla'

Rosalía está triunfando a lo grande con su álbum LUX, del que continúa la promoción en países como Argentina y ahora en Brasil. A la espera de noticias sobre la nueva gira de la catalana, la artista se recorre platós por todas partes del mundo.

Todo ello ocurre mientras su canción La Perla no para de crecer, siendo el mayor éxito del disco. Tanto es así que el tema es de lo más viral en redes sociales, donde personas de todo el mundo se unen al challenge usando el hit de fondo.

Y contra todo pronóstico, Lady Gaga ha decidido compartir un vídeo con La Perla de fondo. La artista, que no suele unirse a las tendencias de redes sociales ha mostrado su bis cómica ante la pantalla del móvil.

Y jugando con La Perla de fondo, ha interpretado la letra del tema en un coche, un parking… Con muchas risas de fondo por las ideas de la estrella del pop.

Por supuesto, esta jugada de Lady Gaga con una canción de Rosalía ha revolucionado a los fans de la catalana, y más después de saber que la vocalista de Catalina tenía en mente la voz de la intérprete de Vanish to you para este nuevo disco, tal y como compartió en Instagram.

¿Este guiño podría terminar en una colaboración?