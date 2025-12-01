Así fue la proyección de 'LUX' de Rosalía en el Cristo Redentor de Rio de Janeiro: mucha solemnidad con invitados especiales

La promoción de LUX continúa sus andadas. [[LINK:INTERNO|||Article|||69295e838706b0e4efc55b82|||Rosalía]] ha pasado unos días en Argentina, donde se ha empapado de la cultura local en varios programas y junto a cantantes y streamers. Pero su siguiente parada ha sido Brasil, donde la catalana tenía una cita muy especial con su público.

Y aunque ella no ha cantado ninguno de los temas de su nuevo disco, LUX ha sido proyectado en el Cristo Redentor de Río de Janeiro. La artista hizo sonar los temas del álbum mientras el gran monumento proyectaba luces y el título de cada canción durante la noche de este 30 de noviembre.

Por respecto a la figura de Dios, tal y como apuntan los fans de la artista, no sonaron los temas explícitos del disco, como Sexo, violencia y llantas.

Tras acabar con esta presentación tan grandilocuente, Rosalía mostró su agradecimiento al selecto público que pudo asistir a primera fila de la Listenning Party: "Aquí en Brasil siempre se me ha acogido con mucho cariño, estoy muy contenta de haber compartido este momento".

Entre el público se encontraba Carminho, con quien canta su tema en portugués el tema Memoria, pero también al padre Omar, quien permitió hacer sonar estas canciones en ese privilegiado lugar. "Padre, muchas gracias permitirnos tocar estas canciones en un lugar tan especial y mágico como bajo el Cristo Redentor".