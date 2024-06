Rosalía habla por primera vez de su nuevo disco

Rosalía lleva más de un año sin lanzar música (a excepción de su colaboración con Björk en el tema Oral), y los fans no pueden esperar más. Tanto es así que la cantante catalana ha aprovechado un nuevo hito en su carrera para hablar de su próximo álbum.

"Me acabo de enterar que Despechá tiene ya 1 billón de plays y los culpables sois todos vosotros", celebra Rosalía a través de una publicación de Instagram.

Junto a muchos iconos de corazones, la autora de Hentai continúa agradeciendo este éxito a sus fans: "Gracias por habérosla escuchado y bailado y gozado tantas veces".

"Ojalá la vida me permita compartir otras muchas canciones más", adelanta entonces la catalana. Por ello, acompaña la frase con un adelanto: "Por ahora sigo trabajando en el nuevo disco y solo puedo decir que la espera valdrá la pena".

Frank Sinatra, ¿una pista?

Este importante anuncio lo ha hecho acompañado de una serie de fotos que la dejan ver desenfadada y tranquila celebrando el éxito de Despechá.

Por últtimo, Rosalía ha compartido una imagen de una cita de Frank Sinatra que, conociendo a la artista, podría ser una pista de su próximo proyecto: ...Hope I die before I get old.