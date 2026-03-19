Rosalía le dedica 'La rumba del perdón a Loli Bahia en su concierto en París

Después de comenzar su gran LUX TOUR en Lyon, Rosalía aterriza en París con dos conciertos. Y este 18 de marzo no ha podido resistir su emoción.

La artista llena de maximalismo teatral su show, y en la capital francesa se le ha ablandado el corazoncito en pleno espectáculo. Ha sido al cantar su tema La rumba del perdón cuando ha querido dedicárselo a personas importantes de su vida.

Entre ellas se ha colado Loli Bahia. Aunque la catalana ha dicho el nombre de la modelo francesa discretamente, los fans no han tardado en hacerse eco de esta dedicatoria en directo.

"A mi Jonh, a mi Isa, a mi Loli", ha gritado la artista en plena canción de su disco LUX. Los fans han recibido estas palabras con mucha euforia. Y es que Rosalía no se ha pronunciado abiertamente sobre su presunta pareja pese a dejarse ver con ella con normalidad.

La historia de Rosalía y Loli Bahia

La historia de Rosalía y Loli Bahia se remonta a hace unos meses. Juntas se las ha visto paseando por Madrid, pero también disfrutando del concierto de Lady Gaga en París.

Además, terminaron el año 2025 desde Río de Janeiro, donde la conexión entre las jóvenes fue percibida por las cámaras de los fans: juntas visitaron la Favela Rocinha y se dejaron ver en el monumento histórico y religioso Piedra de la Sal. La nochevieja la pasaron en la playa de Ipanema de la capital brasileña.

Según un fan que le pidió una foto a la catalana, "Las dos vivían una auténtica historia de amor en la arena de Ipanema por la noche".

Con el tiempo se las vio juntas de compras y paseando de la mano por París. Y pasaron San Valentín en Badalona, abrazadas y de la mano. En esta ocasión, Rosalía compartió varias historias en Instagram donde desvelaba que, habían jugado al futbolín y al billar.