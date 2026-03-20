El enfado de Rosalía por ser perseguida en París junto a Loli Bahia

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Rosalía está en París, su segundo destino con el LUX TOUR. En total, la cantante dará dos conciertos en la ciudad, y mientras tanto intenta disfrutar de sus calles.

Lo hace con Loli Bahia, con quien parece que comparte su vida desde hace unos meses. La pareja pasea y disfruta junta de la actividad parisina.

No obstante, tal es el seguimiento de los fans o de los interesados en Rosalía que la catalana ha mostrado su desesperación con uno de ellos, que no paraban de grabarla junto a la modelo francesa.

"Lo siento, hago unas fotos y me voy", le decía el de la cámara. Pero la cantante mostraba su enfado: "Has dicho lo mismo hace una hora, estás mintiendo". Pocos segundos después, la artista y la modelo se subían a una furgoneta negra.

Aún así estos días Rosalía no ha perdido la oportunidad y se ha recorrido las calles de la capital francesa también sola, intentando pasar desapercibida y no prestando demasiada atención a la que gente que la estaba grabando en diferentes partes de la ciudad.

Loli Bahia, un apoyo incondicional para Rosalía

Loli Bahia estuvo presente en el primer concierto de Rosalía en París, donde la catalana le dedicó unas palabras en su canción La rumba del perdón. Por su parte, la modelo francesa compartió lo bien que se lo estaba pasando en el concierto desde la pista.

Pero, además, antes de esa primera noche de la intérprete de La Perla actuando en la capital francesa, Loli Bahia quiso dedicarle sus mejores deseos a la cantante y le llevó un gran ramo de flores a la artista.