El exitoso formato holandés The Voice , popularizado mundialmente tras la adaptación estadounidense, está presente en decenas de países, entre los que se encuentra Portugal.

Los mentores de esta edición tan especial que celebra 15 años del formato son: Sónia Tavares, Fernando Daniel y Cláudia Pascoal, Mickael Carreira, David Carreira y precisamente son estos dos últimos los que han unido a su equipo a la concursante que ha audicionado con Memória. Esta colaboración de Carminho y Rosalía forma parte de LUX, el último álbum de la catalana que ha arrasado en los Latin Grammy y que promete volver a hacerlo en la 69.ª edición de los Premios Grammy.

Tanto Rosalía como Carminho plasman en sus composiciones la forma en la que cada una entiende su género: el flamenco y el fado, respectivamente.

Este junio, Carminho pasó por el estudio de Cuerpos Especiales y desvelaba cómo le pidió colaborar a la catalana: "Le presenté la canción y fue gracioso porque me pidieron una reunión y dije: "Wow, qué educados para decir no". Me impresionó el protocolo, pero después resultó que la reunión era para pedir la canción para su propio disco".

No sabemos si Rosalía volverá a interpretar un fado o si habrá alguna colaboración más con Carminho, pero que una concursante se haya presentado con Memória ya es un homenaje que queda en la historia del programa.