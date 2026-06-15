Rosalía saca su confesión más secreta al actor Benito Skinner

La vuelta a los escenarios de Rosalía en su circuito norteamericano mantiene todos los alicientes que han caracterizado al LUX Tour. Además de la puesta en escena de la última obra de la catalana, laureada tanto por crítica como por sus fans incondicionales. Rosalía ha conseguido convertirse en una suerte de suma confesora para sus amigos de la industria.

Para su parada en Toronto, donde ha reaparecido tras verse obligada a hacer un parón inesperado por una "emergencia familiar", la actriz ha contado con la colaboración del actor y humorista Benito Skinner, que ha no ha dudado en pasar por el confesionario de la Motomamipara detallar sus sentimientos más íntimos.

"Motomami tengo un crush(...) Es complicado porque trabajamos juntos", ha comenzado el actor, indicando que este nuevo amor "es una mujer", algo totalmente insospechado para el intérprete, que es abiertamente gay.

Unas afirmaciones que, sin embargo, no han alterado a Rosalía, quien ha sabido desarrollar su papel de confesora y consejera, indicando al actor que debe "estar seguro" de sus pensamientos.

Como no podía ser de otra forma, el clip se ha hecho viral al instante en las redes sociales de sus seguidores, poniendo una muesca más a la lista de celebrities que abren sus emociones durante los conciertos de Rosalía.