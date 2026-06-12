Rosalía retoma la gira en Boston tras cancelar varios conciertos por una emergencia familiar: "Gracias por entender que los seres queridos son primero"

Rosalía, en el concierto del 11 de junio en Boston. | Europa Fm

LUX TOUR ha dado inicio a su nueva fase con el concierto de Rosalía este jueves en Boston (EEUU). La cantante catalana retomó la gira en el TD Arena después de verse obligada a retrasar tres fechas por "una emergencia familiar" sobre la que se refirió en un momento del show.

La cantante, que se vio obligada a saltarse dos citas en Miami y otra en Orlando, agradeció a su público la empatía mostrada durante estos últimos días. "Gracias por entender que los seres queridos tienen que ser lo primero", dijo la intérprete emocionada.

"Cuando te ocurre algo inesperado y doloroso, puede ser difícil seguir adelante. Aunque creo que hacer esto merece la pena", añadió asegurando que iba a entregarles todo su amor durante el concierto.

Rosalía se sinceró con su público y se volcó para regalarles una noche inolvidable, en la que aprovechó para estrenar nuevos looks. Tras cerrar la fase europea de la gira, esta nueva etapa (con paradas en EEUU, Canadá Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico) llega con armario renovado en cada acto.

Los nuevos looks de Rosalía en LUX TOUR

El primer acto supuso el primer estreno. La cantante arrancó el concierto con un tutú diferente al que llevó en los conciertos de Europa.

Para el segundo acto, la cantante estrenó un diseño negro de Dior muy distinto al que llevó en los conciertos de Berlín, Madrid o Lisboa.

La Rumba del Perdón llegó con un nuevo estilismo de color celeste y un estilo muy diferente a los conciertos de Europa, con un top en forma de sujetador y una armadura blanca que simulaba un tutú.

Para la despedida, el momento de BIZCOCHITO, DESPECHÁ, Focu 'ranni y Magnolias, también introdujo cambios de vestuario con sujetador blanco (en vez de rosa) y un pantalón con pequeños volantes.