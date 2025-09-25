Rosalía sopla las velas de su 33 cumpleaños: ¿Qué podemos esperar de su nuevo disco?

Rosalía está de celebración. La catalana cumple 33 años con una trayectoria musical envidiable a sus espaldas. Su estilo propio en lo musical la han catapultado como una de las artistas con mayor de renombre en nuestro país. No obstante, son muchos los que esperan impacientes la llegada de su cuarto disco. Tras Los Ángeles,El Mal Querer y Motomami, sus fans siguen expectantes de lo nuevo que traerá la artista de Malamente. Pero, ¿qué se sabe de su cuarto disco?

LUX, ¿el título de su nuevo disco?

De momento, no ha habido anuncios oficiales acerca de cómo se llamará el nuevo trabajo discográfico de la cantante. No obstante, según contó el investigador Daniel Gómez Sánchez, el nombre del disco sería Rosalía, siguiendo la teoría de que la artista mantendría el patrón de nombrar a sus discos con títulos de 4 sílabas.

No obstante, otra opción sería el título de LUX, un nombre que supuestamente La Motomami habría registrado la cantante supuestamente en la página Trademark, según desvela la cuenta @MOTOMAMITOUR.

Noviembre de 2025, ¿la fecha de estreno?

Las alarmas saltaron entre los fans de Rosalía con la entrevista que dio la propia cantante en ELLE España. Al parecer, dicho medio publicó que su nuevo álbum saldría en noviembre. Una información que posteriormente se borró, según detalla el periodista Abel Planelles. Además, la periodista Suzy Exposito explicó el error: "Rosalía no me confirmó la fecha de estreno en nuestra entrevista, solo ella sabe cuándo estará listo el disco". Cabe señalar que Rosalía aún no ha hecho el anuncio de forma oficial.

La religión, uno de los ejes principales del disco

Se rumorea que las referencias bíblicas podrían estar presentes en su nuevo trabajo. Las redes avanzaron que Rosalía pasó una temporada en Madrid en mayo. Allí acudió concretamente al Museo del Prado, donde, según la cuenta fan @MotomamiAccess, mostró el cuadro Santa Rosalía de Palermo.

Un videoclip grabado y cuatro temas listos

Según avanzó el pódcast Que no surti d'aquí de Catalunya Radio, Rosalía rodó un videoclip en Barcelona el pasado 11 de noviembre. Además, los fans especulan que Rosalía tendría hasta cuatro temas grabados bajo los títulos de No more dramah, La vida es chula, Sao Luis y Carcelera.