Rosalía sigue dejando pistas sobre su nuevo álbum con una frase muy sospechosa: "Todo está por venir"

Rosalía está protagonizando toda una película de aventuras con el lanzamiento de su álbum. Desde principios de 2025, la catalana ha estado anticipando el estreno de su cuarto proyecto discográfico. Incluso Charli xcx dejó caer que el disco podría ver la luz a lo largo del verano... pero agosto ha terminado y seguimos sin saber demasiado.

A mediados del mes pasado, Rosalía concedió una entrevista para ELLE donde habló sobre su trabajo: "¿Qué es el tiempo? ¡Es tan relativo! Siempre hay una fecha límite, y bueno, la fecha límite siempre puede cambiar. [...] Estoy en el proceso", dijo, asegurando que por aquel entonces todavía no había terminado de grabar el proyecto. "No suena para nada como mi anterior álbum", adelantó.

Santa Rosalía

Aunque la artista apenas da información certera sobre el estreno del álbum, sus fans llevan meses especulando sobre los posibles detalles detrás de este aún misterioso trabajo. Y Rosalía parece que disfruta con las especulaciones. Este jueves 4 de septiembre, se celebró Santa Rosalía, y la cantante aprovechó para publicar una fotografía suya en el Museo del Prado junto al cuadro Santa Rosalía de Palermo de Anton van Dyck, de mediados del siglo XVII.

Esto coincide con otras pistas que ha estado dejando la artista sobre su disco, como que la religión tendrá un protagonismo central en las canciones o que el título podría corresponder con su propio nombre. Daniel Gómez Sánchez, el compositor y doctor por la Universidad Complutense que basó su tesis en la obra de la artista, aseguró hace tiempo que este álbum supondría una autoafirmación de su identidad, por lo que podría denominarse "ROSALÍA".

Una frase sospechosa

Mientras la página web de Rosalía parecía estar sufriendo errores, la cantante ha sorprendido abriéndose un perfil en Substack, una plataforma para compartir contenido que permite suscripciones a través de correo electrónico. En ella, solo aparece una publicación con la imagen de una frase con letras negras y fondo blanco: "Construiré mi paraíso en tu nombre porque todo está por venir".

¿Siete días? ¿Estreno inminente?

Pero los fans más impacientes no se han conformado con esta pequeña pista de su ídolo, así que han seguido tramando teorías. En la descripción de su nueva publicación de Instagram, Rosalía ha escrito siete emoticonos de una diana. Además, la frase de su cuenta en Substack está separada en siete líneas, por lo que muchos han identificado este número como otra señal.

Así, algunos fans aseguran que el disco podría ver la luz el 7 de septiembre, mientras otros señalan que sería siete días después de la publicación de la foto, por lo que podría ser el jueves 11 de septiembre.

¿15 canciones?

Estas pistas se suman a otra teoría: que el álbum tendrá un total de 15 canciones, ya que compartió ese número de emoticonos de una raqueta de tenis en Instagram por su asistencia al US Open de Nueva York.

Más allá de las teorías y las posibles pistas, todavía hay que esperar para escuchar el nuevo trabajo que prepara Rosalía...