Roxette publica el 27 de marzo su nuevo disco Travelling

Tras anunciar su vuelta al mundo musical en 2009, este dúo sueco lleva tras de sí una gira interminable con 1 millón de entradas vendidas repartidas entre 85 conciertos ofrecidos en más de 30 países, un álbum de estudio y ahora Travelling, un álbum nuevo que sale al mercado este 27 de marzo.

Travelling es la segunda parte de su disco Tourism. Es un fascinante disco musical con 15 canciones, la mayoría de ellas nuevas, otras son clásicos revisados y otras son perlas que no vieron la luz.

Del nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 27 de marzo ya puede escucharse el primer adelanto que responde al nombre de It’s Possible.

Tracklist

01 Me & You & Terry & Julie [ispired by The Kinks' "Waterloo sunset"]

02 Lover Lover Lover

03 Turn of the Tide [HAND outtake]

04 Touched by the Hand of God [previously called 'Charm School']

05 Easy Way Out

06 It’s Possible

07 Perfect Excuse [Marie and Helena on vocals, slower than Party Crasher version]

08 Excuse Me, Sir, Do You Want Me to Check on Your Wife?

09 Angel Passing [ballad]

10 Stars [Live in Dubai]

11 The Weight of the World [new mix, old vocals]

12 She’s Got Nothing on (But the Radio) [Live in Rio de Janeiro]

13 See Me [new mix, old vocals]

14 It’s Possible – version two

15 It Must Have Been Love [Live in Rotterdam, new vocals, modified in the studio]