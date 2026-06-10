Rozalén se abre acerca de su actuación frente a León XIV: "Lo reparador que ha sido..." | Agencia EFE

La visita del papa León XIV en Madrid ha sido uno de los actos más destacados en la ciudad, concentrando no solo a miles de fieles, sino a decenas de personalidades del mundo de la política y el espectáculo.

Uno de los eventos con mayor repercusión del pontífice a lo largo de su recorrido madrileño ha sido el encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu, desde donde León XIV ha lanzado el mensaje de la Iglesia y ha disfrutado tanto del encuentro con los asistentes como de varios espectáculos artísticos especialmente diseñados para la ocasión.

Diferentes cantantes e intérpretes como David Bustamante, Daniel Diges o Diana Navarro han sido los protagonistas de estos shows, manifestando la emoción que han sentido a la hora de actuar frente al Santo Padre, aunque ha sido la actuación de Rozalen una de las que más comentarios ha generado en redes sociales.

La cantautora albaceteña interpretó su canción Y busqué ante el papa León XIV, dejando uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, sobre el que ha reflexionado en una carta publicada en su cuenta oficial de Instagram. "Gracias a quienes habéis entendido lo simbólico y lo reparador que ha sido para mí y para mi familia que alguien como yo cante frente al Papa", ha indicado la artista.

"Soy hija de un sacerdote secularizado tras diez años por enamorarse de mi madre", ha explicado Rozalén, destacando que era "un sacerdote que admiraba a Óscar Romero, la Teología de la liberación, al papa Juan XXIII... Un hombre de paz y mediador".

Un recordatorio a la figura de su progenitor que ha concluido con: "A mi padre le dolía el mundo. Murió con su vocación intacta. Cuanto más sé de él más me sorprende su humanidad".