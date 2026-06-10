De Siloé a Sergio Dalma: Así han sido las actuaciones musicales ante el papa León XIV en el estadi Olímpic de Barcelona

Tras unos días en Madrid, el papa León XIV se ha trasladado a Barcelona para protagonizar distintas citas públicas. Este martes 9 de marzo comenzó con una gran vigilia en Montjuïc, donde la música volvió a ser una de las protagonistas.

El estadi Olímpic Lluis Companys se llenó de 40.000 personas para disfrutar de la oración, testimonios de fe y música en directo de la mano de artistas como Sergio Dalma, Siloé y Beret. Repasamos las actuaciones:

Siloé

Después de actuar en Madrid ante el papa, Siloé se trasladó a Barcelona para interpretar en Montjuïc su tema Todos los besos.

Beret

Beret llenó Montjuic de romanticismo al interpretar canciones propias como Lo siento y Superhéroes.

Conchita

Con su dulce voz, Conchita interpretó su canción El viaje en el estadi Olímpic.

Sergio Dalma

Sergio Dalma se unió a la Escolanía de Montserrat y juntos cantaron Em dones força, creando un momento único en la vigilia del papa.

Alfred García

A guitarra, Alfred García cantó en catalán su propio tema Els teus ulls, ante las palmas de los presentes. El catalán presentó en su actuación a Álvaro Soler, que se unió a él al ritmo de su colaboración Estrella, por primera vez en directo y a ritmo de rumba catalana.

Álvaro Soler

Además de cantar junto a Alfred García su featuring, Álvaro Soler también se convirtió en protagonista de vigilia al interpretar su éxito Bajo el mismo sol junto a un coro que lo acompañaba en voz y en ritmo.