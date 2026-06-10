De Siloé a Sergio Dalma: Así han sido las actuaciones musicales ante el papa León XIV en el estadi Olímpic de Barcelona
La vigilia del papa León XIV en el estadi Olímpic de Barcelona estuvo amenizado con música de artistas como Alfred García, Siloé y Conchita. Repasamos todas las actuaciones de la primera parada del pontíficie en la Ciudad Condal.
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Tras unos días en Madrid, el papa León XIV se ha trasladado a Barcelona para protagonizar distintas citas públicas. Este martes 9 de marzo comenzó con una gran vigilia en Montjuïc, donde la música volvió a ser una de las protagonistas.
El estadi Olímpic Lluis Companys se llenó de 40.000 personas para disfrutar de la oración, testimonios de fe y música en directo de la mano de artistas como Sergio Dalma, Siloé y Beret. Repasamos las actuaciones:
Siloé
Después de actuar en Madrid ante el papa, Siloé se trasladó a Barcelona para interpretar en Montjuïc su tema Todos los besos.
Beret
Beret llenó Montjuic de romanticismo al interpretar canciones propias como Lo siento y Superhéroes.
Conchita
Con su dulce voz, Conchita interpretó su canción El viaje en el estadi Olímpic.
Sergio Dalma
Sergio Dalma se unió a la Escolanía de Montserrat y juntos cantaron Em dones força, creando un momento único en la vigilia del papa.
Alfred García
A guitarra, Alfred García cantó en catalán su propio tema Els teus ulls, ante las palmas de los presentes. El catalán presentó en su actuación a Álvaro Soler, que se unió a él al ritmo de su colaboración Estrella, por primera vez en directo y a ritmo de rumba catalana.
Álvaro Soler
Además de cantar junto a Alfred García su featuring, Álvaro Soler también se convirtió en protagonista de vigilia al interpretar su éxito Bajo el mismo sol junto a un coro que lo acompañaba en voz y en ritmo.