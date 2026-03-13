Rufus T. Firefly gana el XI Premio Ruido por encima de Rosalía o Valeria Castro

La Sala Berlanga de Madrid ha acogido la XI edición del Premio Ruido, el galardón al Mejor disco nacional del año votado por los más de 300 profesionales que integran PAM (Asociación de Periodistas Musicales). El elegido ha sido Todas las cosas buenas (2025) de Rufus T. Firefly, que se ha impuesto a los últimos trabajos de artistas como Rosalía, Guitarricadelafuente o Valeria Castro, entre otros.

El ya octavo álbum de estudio del grupo explora una etapa más ecléctica y madura en su sonido. La banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro amplifica en sus 14 canciones su habitual gusto por las texturas inmersivas y ese sonido entre psicodélico y emocional. Un trabajo producido por Manuel Cabezalí, que combina momentos introspectivos con pasajes más expansivos.

La gala arrancó con la banda Rufus T. Firefly interpretando Camina a través del fuego, y sirvió para reivindicar un año especialmente fértil para la música española, reuniendo a prensa, artistas y profesionales del sector. Durante la velada se repasaron los 12 discos finalistas y se interactuó con algunos de los nominados allí presentes, como Pumuky, FUET! y Frente Abierto.

Vivimos la doble colaboración especial sobre el escenario entre Repion y Rufus T. Firefly interpretando Viernes de las primeras y Canción de Paz de los segundos. La última formación en subir al escenario fueron las también nominadas shego, que aprovecharon para estrenar su nuevo sencillo amiamiga, con el que inician una nueva etapa.

Gala del Premio Ruido | @nabscab

Todos los finalistas al XI Premio Ruido