Rufus T. Firefly confiesa su decepción con la música independiente: "Te das cuenta que todo es mercancía"

La semana de Cuerpos especiales empieza con la visita musical de Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro para presentar Todas las cosas buenas, el octavo álbum de su grupo Rufus T. Firefly, un disco que resulta "un último intento de salvación" que impulsa a "aferrarnos a las cosas que importan para intentar salir adelante".

Un proyecto compuesto por 14 canciones que no van a estar en todas las plataformas digitales, solo en el formato físico. "Se han quedado ahí tres cositas muy guays, pero que para los amantes del vinilo va a ser algo muy bueno", han indicado sobre su particular publicación, asegurando que la selección llevada a cabo para cada formato la tenían "muy clara".

Como han indicado, han estado alrededor de "dos años y algo" componiendo un disco que les "hubiese gustado que hubiese salido antes", aunque se muestran satisfechos con los plazos. "A final las cosas vienen cuando tienen que venir y creo que es el momento perfecto", han asegurado.

Trueno azul, uno de los adelantos publicados de Todas las cosas, contiene una frase que no ha pasado desapercibida para Eva Soriano ni Nacho García: "Hice tanto por el indie / Y el indie no hizo nada por mi". "Es una frase que tenía muchas ganas de meter en el disco", ha indicado Víctor. "No hablo desde un punto de vista rencoroso, sino que yo pensaba que había algo muy romántico en esto de hacer música de una manera independiente y al final, pasan los años, y te das cuenta que es todo mercancía, da igual la etiqueta que le pongas. Ha sido una pequeña decepción personal".

Sin embargo, los representantes de Rufus T. Firefly se muestran orgullosos del duro camino recorrido. "Si lo pienso, es un momento muy bonito para nosotros. Llevamos muchos años tocando y es muy difícil aguantar tantos años en la música y aún tenemos mucho que decir", ha asegurado.

Su gira de presentación previa a la publicación del álbum ha sido una de las más innovadoras de la escena, convirtiendo los conciertos en auténticos templos al sonido haciendo que los asistentes escuchasen su música a través de cascos, captando todos los matices de sus composiciones. "Ha sido algo superemocionante, se nos ocurrió la idea de ponerles cascos a la gente y nosotros tocábamos en directo. Además, los sitios rompían con los estándares de dónde tienes que hacer concierto: en el patio de una iglesia, en el Jardín de cactus de Lanzarote, en una fábrica abandonada...", han recordado, desvelando que el más emotivo fue su directo canario, donde se acercó una mujer vinculada durante años al Jardín de cactus asegurando que "a César (Manrique, creador del espacio) le hubiera encantado".

Además, se trata de la primera incursión vocal de Julia en las canciones de Rufus T. Firefly, a quien "llevaban muchos años" sugiriendo que cantase o hacía coros, y finalmente ha dado el paso en Todas las cosas buenas "de forma natural".

Como regalo a los oyentes de Cuerpos especiales, se han dirigido al Rincón de cantar para interpretar en directo Canción de paz, otro de los adelantos de su nuevo disco.