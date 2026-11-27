Rulo Gutiérrez perdió a su hijo pequeño, Andy, en mayo de 2025, cuando el niño tenía tan solo tres años.

La familia no hizo pública la causa del fallecimiento y mantuvo su intimidad, pero el cantante habló públicamente del tema en julio de 2025. Rompió su silencio compartiendo una fotografía junto a Andy y un mensaje muy breve: "Dos meses sin ti".

Un mes después, durante su actuación en el festival Sonorama Ribera, antes de interpretar Heridas del rock & roll, dedicó unas palabras a su hijo: "Hace dos meses estaba al otro lado del Atlántico y recibí la peor llamada que alguien puede recibir en su vida". Después, añadió que quería dedicarle la canción a Andy, que había fallecido de manera totalmente inesperada, y también quiso lanzar un mensaje de celebración de la vida.

Y ese dolor lo ha plasmado en el que será su próximo disco, Zona Cero, que nace de "la máxima devastación", pero que también está lleno de esperanza y de canciones de amor hacia personas que ya no están y hacia quienes siguen adelante.

El artista ha llefado a escribir cerca de 30 canciones, pero finalmente seleccionó 10 temas. Y entre ellos se encuentra Piel con piel, la canción que le ayudó a desbloquearse creativamente después de atravesar una etapa en la que no encontraba las palabras para expresar lo que sentía.

El single llegará el 4 de diciembre, pero Rulo ya ha publicado un adelanto de la emotvia canción, dedicada directamente a su hijo Andy.

Letra del fragmento de 'Piel con piel'

Quería ir al estadio de tu mano

Y tocarte la guitarra cada cumpleaños

Quería enseñarte el valle en bicicleta

Quería tantas cosas que perdí la cuenta

Y desde que te fuiste …

Hay días que estoy triste y días que estoy bien

Y ya no tengo dudad, sé que nos volveremos a ver

Que repetiremos nuestro piel con piel

Que repetiremos