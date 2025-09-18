Ruth Lorenzo sella su nueva identidad artística con 'Don't break my heart', un nuevo adelanto de su disco

La artista, que ha vuelto como RUTH, lanza un tema rock donde vuelca rabia, lucidez y teatralidad contra la hipocresía. Se trata del nuevo single de su nuevo disco, Blacksheep .

RUTH llega con un nuevo proyecto, y para afianzarlo presenta Don't break my heart, un tema cañero con el que la artista asienta su nueva identidad artística.

A través de esta canción, la cantante murciana le canta a la crudeza y la hipocresía desde la rabia y la lucidez. Y todo ello a través del hard rock clásico y un sonido contemporáneo alternativo.

A través de la letra del tema, RUTH lanza un grito contra la hipocresía de la sociedad, la espiritualidad manipulada y la farsa de la felicidad perfecta.

Un primer adelanto de su próximo disco

Don’t Break My Heart formará parte del primer álbum de rock de RUTH, Blacksheep. Se trata de un nuevo adelanto tras el estreno de Oxytocin.

En el disco, la artista hará un viaje de autodescubrimiento y desafío artístico que captura la emoción cruda y la autenticidad intrépida, grabado en vivo en los icónicos Real World Studios en el Reino Unido.

El disco promete himnos de rock electrizantes y baladas conmovedoras, repleto de letras para todos aquellos que se hayan sentido fuera de lugar, tal y como indica el nombre del proyecto.