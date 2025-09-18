Madonna anuncia una secuela de su álbum 'Confessions on a Dancefloor' 20 años después

Madonna vuelve a la pista de baile... Y lo hace con la secuela de su exitoso álbum Confessions on a Dancefloor.

Así lo ha anunciado la reina del pop en redes sociales, explicándoles a todos sus seguidores que, 20 años después del estreno del álbum, en 2026 llegará una segunda parte, Confessions 2.

La estrella de la música ha vuelto al estudio con Stuart Price, quien produjo gran parte del álbum original. Y esta secuela no es solo un regalo para los fans de Madonna, sino que supone un nuevo álbum de la artista después de siete años, pues Madame X salió en 2019.

A su vez, la intérprete de Like a virgin vuelve a Warner Records, discográfica que la vio crecer los primeros 25 años de su carrera. "Estoy feliz de reunirme y miro hacia el futuro con ilusión, creando música, haciendo lo inesperado y, quizás, provocando algunas conversaciones necesarias", ha expresado la diva del pop.

Lejos de retirarse, Madonna retoma su carrera a los 67 años con un guiño a la música de los 2000, abrazando el sonido de grandes éxitos como Hung Up, Jump, Sorry y Get Together.