Viva Suecia anuncia un segundo concierto en Valladolid tras vender 80.000 entradas en menos de 24 horas

Este miércoles 17 de septiembre, Viva Suecia puso a la venta las entradas para los nuevos conciertos anunciados de la gira que acompañará el lanzamiento de su disco Hecho en tiempos de paz, que verá la luz el 10 de octubre.

Los datos demuestran la euforia por la banda: las dos noches en Madrid se agotaron en menos de 48 horas y la preventa de Murcia desapareció en apenas una hora. Según informa el grupo, el público compró 80.000 entradas en las primeras 24 horas de la venta general. "Estáis completamente locos. Ayer os pasasteis el juego", han dicho sus integrantes.

Ante la alta demanda, Viva Suecia ha anunciado un nuevo concierto en Valladolid tras agotar la primera fecha. Así, el grupo actuará en el Pabellón Pisuerga el 20 de febrero de 2026 gracias a la colaboración de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.

Todas las fechas

En total, Viva Suecia celebrará diez conciertos entre los meses de octubre de 2025 y 2026:

Madrid - 31 octubre 2025 - Movistar Arena (Entradas agotadas)

Valladolid - 20 febrero 2026 - Pabellón Pisuerga

Valladolid - 21 febrero 2026 - Pabellón Pisuerga

Valencia - 28 febrero 2026 - Roig Arena

Madrid - 7 marzo 2026 - Movistar Arena (Entradas agotadas)

Zaragoza - 20 marzo 2026 - Pabellón Príncipe Felipe

A Coruña - 18 abril 2026 - Próximamente más información

Bilbao - 25 abril 2026 - Bilbao Arena

Granada - 16 mayo 2026 - Plaza de Toros

Murcia - 17 octubre 2026 - Espacio Norte

Cómo conseguir entradas

Las entradas para ver a Viva Suecia en su segunda concierto en Valladolid el 20 de febrero de 2026 salen a la venta este jueves 18 de septiembre a las 16:00 (una hora menos en Canarias) a través de Fever. Por su parte, los tickets para el resto de los conciertos que aún tengan localidades están disponibles en este enlace.

Según la información de Viva Suecia, cada usuario puede comprar un máximo de seis entradas. Para cualquier problema, se puede contactar con la atención al cliente de Fever a través de este enlace. En el caso de Zaragoza, cualquier problema tiene que ser comunicado por correo electrónico: info.es@vivaticket.com.