Entradas para los conciertos de Viva Suecia en 2026: precios y cómo acceder a la venta

Viva Suecia ya tiene agendados los primeros conciertos de la gira que acompañará el lanzamiento de su disco Hecho en tiempos de paz, y las entradas salen a la venta este miércoles 17 de septiembre.

La banda contó en su visita a Cuerpos especiales que solo tenía intención de dar un concierto en 2025 para presentar este nuevo disco. Poco después fue cuando la banda anunció su cita del 31 de octubre en el Movistar Arena de Madrid. Las entradas volaron y compartieron así la segunda fecha, para la que rápido colgaron el cartel de "sold out".

Todas las fechas

Aparte de los tres conciertos previamente anunciados, los murcianos han desvelado seis nuevas paradas en su gira. Apunta las ciudades y las fechas:

Madrid - 31 octubre 2025 - Movistar Arena (Entradas agotadas)

Valladolid - 21 febrero 2026 - Pabellón Pisuerga

Valencia - 28 febrero 2026 - Roig Arena

Madrid - 7 marzo 2026 - Movistar Arena (Entradas agotadas)

Zaragoza - 20 marzo 2026 - Pabellón Príncipe Felipe

A Coruña - 18 abril 2026 - Próximamente más información

Bilbao - 25 abril 2026 - Bilbao Arena

Granada - 16 mayo 2026 - Plaza de Toros

16 mayo 2026 - Plaza de Toros Murcia - 17 octubre 2026 - Espacio Norte

Cómo conseguir entradas

Las entradas para las nuevas fechas de Viva Suecia estarán a la venta este miércoles 17 de septiembre a partir de las 13:00 y a través de un enlace que compartirá el grupo en sus redes sociales. Aquí también se podrán conseguir entradas para el concierto de Murcia.

Sin embargo, los fans de la banda que se hayan registrado en este enlace podrán acceder a la compra una hora antes, a las 12:00, desde la lista de espera.

Según la información de Viva Suecia, cada usuario podrá comprar un máximo de seis entradas. Para cualquier problema, se podrá contactar con la atención al cliente de Fever a través de este enlace. En el caso de Zaragoza, cualquier problema tendrá que ser comunicado por correo electrónico: info.es@vivaticket.com.

Precios para los conciertos de Viva Suecia

El coste de las entradas para ver a Viva Suecia varía según la ciudad. Por ejemplo, este es el listado de precios para su concierto en Valladolid: