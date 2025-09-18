Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Fernando Colomo, Angy Fernández, Gonzo y Rocío Madrid

Pasapalabra siempre nos sorprende con grandes famosos como invitados. Esta vez son actores y periodistas quienes acompañan a Roberto Leal y a los concursantes en el famoso concurso. ¡Te contamos quiénes son!

Del 18 al 22 de septiembre tienes una cita muy especial con Pasapalabra gracias a sus invitados. Y es que el plató de Roberto Leal se inunda de reconocidos rostros del mundo del cine y el periodismo.

Todos ellos —dos desde el equipo azul y otros dos desde el naranja— lo darán todo en cada una de las pruebas para que los concursantes lleguen desahogados de tiempo a 'El Rosco'. ¡Te contamos quiénes son los invitados!

Fernando Colomo

Este actor es también director de cine, guionista, productor y arquitecto. Tiene una larga lista de títulos cinematográficos y televisivos a las espaldas, destacando ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?, La vida alegre, Los años bárbaros, El pacto, La tribu y Poliamor para principiantes.

El director Fernando Colomo | GETTY

Angy Fernández

Angy Fernández se consagró como actriz en la serie Física o química, y desde entonces la hemos visto en el reparto de ficciones como Amar es para siempre, Pequeñas coincidencias, Hay algo en el bosque... En programas de televisión la artista destaca por haber ganado la primera edición de Tu cara me suena, y por haber participado en el Benidorm Fest 2024.

La actriz y cantante Angy Fernández | GETTY

Gonzo

Este periodista destaca por ser el presentador de Salvados en La Sexta, pero también por haber colaborado en programas como Julia en la onda de Onda Cero y en El intermedio. Además, presentó El método Gonzo en Antena 3 en 2008.

El periodista Gonzo | GETTY

Rocío Madrid

Esta presentadora y actriz ha formado parte de series como Compañeros, Arrayán, Fuera de control y Amar en tiempos revueltos, pero también ha participado como colaboradora, concursante y presentadora en programas como Crónicas marcianas y Tu cara me suena.