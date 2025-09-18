Ela Taubert desvela el destino de su otra canción con Aitana: "Nunca digas nunca"

"Emocionada" y "muy agradecida" está Ela Taubert con todo lo que le está pasando estos años. La cantautora colombiana está viviendo "un sueño" desde que se arrancara a compartir covers en redes sociales durante la pandemia, y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos.

De gira por España, Latinoamérica y Estados Unidos con su primer álbum,Preguntas a las 11:11, la intérprete de ¿Es en serio? nos cuenta que el público español "es único en su forma de expresarse y amoroso", y que agradece "mucho el espacio". Para la colombiana es la primera vez que se sube a los escenarios de nuestro país en una gira, y aunque todavía no se "ha ido" ya quiere "volver".

Su talento le ha hecho ganar un Latin Grammy a Nuevo Artista, pero también a producir su primer disco con el productor Max Martin, detrás de la carrera de estrellas del pop como Justin Bieber y Ariana Grande. Siente que todo esto que le está pasando es por haberlo deseado siempre: "Creo en el tema de la manifestación y a tener mucha fe, a mí me ha cambiado la vida". Pero desde Europa FM defendemos que el talento también ha tenido una gran importancia en estos hitos tan destacados, y así se lo hacemos saber en nuestra entrevista con ella.

De un mensaje a una colaboración con Joe Jonas

Con un brillo en los ojos, Ela Taubert recuerda cómo se forjó esa colaboración con Joe Jonas en ¿Cómo pasó?: "Es una de las experiencias más locas de mi carrera y de mi vida. Surgió desde la ingenuidad de mandarle un mensaje y recibir una respuesta de lo más maravillosa".

Sigue teniendo al artista en un pedestal, pues no se le cayó su "ídolo", sino "todo lo contrario": "Las expectativas han crecido porque es un gran ser humano y artista".

Su cercanía con Aitana

Por esta misma línea, Ela Taubert no para de crecer también en la industria española, y esto es gracias al impulso de Aitana, que la puso en un primer plano al contar con ella para la colaboración ¿PARA QUÉ VOLVER?.

No solo junto a ella ha seguido la estela de esas "preguntas" en las que se basa su primer álbum, sino que ha cantado en el estadio Metropolitano con la catalana: "Me siento infinitamente agradecida por la generosidad de Aitana, ha sido una experiencia increíble".

Pero pese a haber grabado otra canción juntas, parece que desgraciadamente esta quedará en un cajón: "Se va a quedar entre nosotras... Pero nunca digas nunca […] Esa canción nos hizo unirnos mucho".

Adora la etapa musical que le ha tocado vivir, y tiene grandes inspiraciones en la música: por supuesto, Taylor Swift es una de ellas, pero del panorama español destaca a Rosalía, con quien estaría encantada de colaborar. "¿Te imaginas? Sería increíble", fantasea, asegurando que es "otro sueño".

Con una sonrisa imborrable, Ela Taubert pone rumbo a Latinoamérica y Estados Unidos con sus preguntas cantadas, mientras prepara esas respuestas en forma de "nueva etapa que se verá este año".