Sale a la luz una versión inédita de 'Time' que Freddie Mercury grabó años antes de su muerte

Se trata de la primera versión que Freddie Mercury grabó de su canción 'Time' para el álbum conceptual del mismo nombre. La grabó en 1986 en los estudios Abbey Road de Londres y hasta ahora se creía desaparecida.

Dave Clark, compositor y amigo del vocalista de Queen, estuvo buscando esta pieza durante 10 años, y ahora sale publicada bajo el título 'Time Waits For No One'. Una canción limpia, sin efectos, solo con Freddie Mercury sentado al piano.

"Una década después, pensé que me encantaría escuchar el original y volví, pero no pude encontrarlo porque tenía 96 pistas", asegura Clark. "Unos años más tarde conseguí que mi ingeniero lo revisara todo, no pudimos encontrarlo... Pero a fines del 2017, lo intentamos de nuevo y lo encontramos. Fue maravilloso", explica.

"Es solo Freddie y el piano, y realmente muestra lo increíble que es como intérprete […] Fue mágico y me puso la piel de gallina", recuerda.

El tema llega acompañado de un vídeo grabado en el Dominion Theatre de Londres en el que se puede ver a Mercury interpretando la canción, que además es parte del videoclip original de 'Time'.

Freddie Mercury - Time (Official Video)