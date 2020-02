¿Te asusta la soledad? El cantante londinense lanza su nuevo single, ' To Die For' , una balada que llega desde "lo más profundo" de su ser, para hacer una reflexión sobre la soledad , desde un prisma romántico y metafísico, haciendo referencia a una de las escenas más representativas de la película de Donnie Darko porque, ¿qué sentido tiene la vida si todos morimos solos?

Sam Smith en el vídeo 'To Die For' / YouTube/Sam Smith

La canción comienza con un fragmento de un diálogo de la película Donnie Darko, aunque obviando una parte fundamental, que eleva esta hiriente reflexión sobre la soledad a términos que trascienden lo meramente físico. Por lo que dicha reflexión subyace para aquellos que quieran hacer una introspección más profunda.

Al principio, escuchamos: "It is if everyone dies alone" ("Lo es si todos morimos solos") / "Does that scare you?" ("¿Eso te asusta?") / "I don't want to be alone" ("No quiero estar solo"); un fragmento al que le falta justamente la pregunta, porque ¿a qué se refiere cuando dice "lo es si todos morimos solos"? La frase obviada de este fragmento es "The search for God is absurd?" / "¿La búsqueda de Dios es absurda?", pronunciada por la psicoanalista de Donnie, la Dr. Lillian Thurman.

De pronto, una canción sobre la soledad y el desamor, toma un cariz metafísico, una reflexión acerca de la soledad del ser humano, de la búsqueda de la razón de nuestra presencia aquí, una forma de plantearse si todas las relaciones acaban siendo efímeras, o carentes de sentido, si al final estamos abocados a morir solos.

'To Die For' es una balada intimista y sincera, de la que el propio Sam Smith comentaba: "Lanzar esta canción va a ser todo un reto porque viene de lo más profundo de mi ser. La compuse junto a Jimmy Napes y Stargate en LA durante un tiempo de autodescubrimiento y de desamor. Está dedicada a todos esos corazones que están solitarios otro San Valentín más”.

Y así, sampleando frases de la mítica película del 2001, y unas notas de piano que también recuerdan a algunos momentos claves de la misma, entra la voz de Sam Smith, que va cobrando fuerza mientras flota en la melodía.

La canción viene acompañada de un vídeo cargado de simbolismo, dirigido por Grant Singer, en el que Sam Smith no es más que una cabeza de maniquí en una tienda de pelucas y complementos, abocado a ver pasar la vida, sin poder hacer nada más que desear encontrar a "alguien por quien morir". Parejas enamoradas o madres con hijos se acercan al escaparate, miran, y siguen su camino, mientras canta:

"Couples holding hands on a runway" ("Parejas agarradas de la mano sobre una pasarela") /

"They’re all posing in a picture frame..." ("Todos posan en un marco de fotos") /

"...whilst my world’s crashing down" ("...mientras mi mundo se derrumba") /

"Solo shadow on a sidewalk" ("Una sombra solitaria sobre la acera") /

"Just want somebody to die for" ("Yo solo quiero a alguien por quien morir") /

"Sunshine living on a perfect day..." ("Un sol radiante en un día perfecto")

"...whilst my world’s crashing down" ("...mientras mi mundo se derrumba")

Al final del vídeo, espera solitario en el escaparate hasta que un desconocido rompe el cristal que lo mantiene alejando de esa felicidad que anhela, y se lo lleva consigo. ¿Será ese "alguien por quien morir"? ¿O tal vez él mismo quien se ha liberado de su propia prisión de soledad?

"¿Cuál es el sentido de la vida, si todas las criaturas de este mundo mueren solas?" - Donnie Darko (2001)

Este es el fragmento completo al que hace referencia la canción de Sam Smith:

REFLEXIONES SOBRE DIOS Y LA SOLEDAD

No es la primera vez que Sam Smith habla de Dios, de religión y de la búsqueda de respuestas. En 'Pray', escuchamos versos como "I have never believed in you, no" ("Nunca he creído en ti, no") / "But I'm gonna pray" ("Pero voy a rezar" / "You won't find me in church reading the Bible" (No me encontrarás en la iglesia leyendo la Biblia) (...) "I'm down on my knees, I'm beggin' you, please" ("Estoy de rodillas, te lo ruego, por favor") / "I'm broken, alone, and afraid" ("Estoy roto, solo y asustado" (...) "And I'm gonna pray (Lord), pray (Lord), maybe I'll pray" ("Y voy a rezar (Señor), rezar (Señor), tal vez rezaré) / "Pray for a glimmer of hope" ("Ora por un rayo de esperanza").

EL ÉXITO DE LA MÚSICA DE SAM SMITH

'To Die For' sigue los pasos de los últimos lanzamientos como 'How Do You Sleep', versión del clásico de Donna Summer 'I Feel Love'; y su temazo junto a Normani, 'Dancing with a Stranger' , que supera ya los diez millones de copias vendidas y los dos billones de streams, siendo además #1 en Estados Unidos y Reino Unido, y disco de Platino en 19 países.

El álbum más reciente de Sam, The Thrill of it All se lanzó en 2017, e incluía el tema 'Too Good At Goodbyes', la segunda canción de Sam que supera el billón de streams en Spotify tras 'Stay With Me'.

Recordemos que Sam Smith logró ser #1 en Reino Unido con su tema para la película de James Bond,'Writing's On The Wall', siendo la primera vez que lo lograba un tema de esa franquicia, obteniendo así un Record Guinness Mundial. Además, cuenta con cuatro Premios Grammy, tres Premios BRIT, un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Canción Original, justo por 'Writing’s On The Wall'. ¿Logrará Billie Eilish superar este récord con su tema 'No Time To Die'?

LETRA DE 'TO DIE FOR' DE SAM SMITH

I look for you

Every day Every night

I close my eyes

From the fear From the light

As I wander down the avenue so confused

Guess I’ll try and force a smile

Pink lemonade sipping on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine living on a perfect day whilst my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I long for you

Just a touch Of your hand

You don’t leave my mind

Lonely days I’m feeling

Like a fool for dreaming

As I wander down the avenue so confused

Guess I’ll try and force a smile

Pink lemonade sipping on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine living on a perfect day whilst my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I just want somebody to die forI

just want somebody to die for

Pink lemonade sipping on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine living on a perfect day while my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I just want somebody to die for

