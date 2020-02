Así suena 'No Time To Die', la canción de Billie Eilish para la saga James Bond

Ya podemos escuchar 'No Time To Die', la canción que Billie Eilish ha hecho para la nueva entrega de la saga James Bond , que lleva el mismo título. Una intensa balada en la que se reconoce el sello de la estadounidense y su hermano Finneas a la vez que incorpora las melodías épicas características de la saga.

Portada de 'No Time To Die' de Billie Eilish / Darkroom/Interscope Records

Cuando se confirmó la actuación de Billie Eilish en la pasada edición de Oscar, pensábamos que sería allí donde podríamos escuchar por primera vez 'No Time To Die', el tema que ha hecho junto a su hermano, Finneas O'Connel, para la última entrega de la saga James Bond.

Sin embargo, la artista nos sorprendió con una preciosa versión de 'Yesterday' de los Beatles para la sección 'In Memoriam'.

Casi una semana después, Billie ha lanzado 'No Time To Die', canción que se titula igual que la próxima película de James Bond que llegará a los cines españoles el 2 de abril. Una balada en la que se reconoce la delicadeza de la composición de los dos hermanos, siguiendo la misma línea que 'everything i wanted', pero con una melodía mucho más épica, característica de las canciones de la saga como 'Skyfall' o 'Writing's on the wall'.

LETRA DE 'NO TIME TO DIE' DE BILLIE EILISH

I should have known

I'd leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed is just the blood you owe

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life, but life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else?

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

I let it burn

You're no longer my concern, mmm

Faces from my past return

Another lesson yet to learn

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

No time to die, mmm

No time to die, ooh

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die