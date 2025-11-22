Samuraï le canta a la vulnerabilidad del amor en 'La ironía del querer', su nuevo single

Samuraï en el videoclip de 'La ironía del querer' | YouTube @Samurai_music

"Qué ironía que el querer es tener algo que perder", canta Samuraï. Con este verso, la artista da en el centro de la diana del sentimiento que atraviesa su nuevo single: la contradicción entre el amor y el miedo a perder. El sonido de la canción, producida por Paco Soto, tiene tintes americanos, apoyada en guitarras acústicas y melodías pop-rock.

La artista continúa afianzando su crecimiento desde Ciudad de México, donde se ha instalado temporalmente para trabajar en su nuevo proyecto y fortalecer su vínculo con Latinoamérica. En este periodo, ha vivido uno de los momentos más significativos de su carrera al cantar junto a Alejandro Sanz el emblemático Mi soledad y yo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Durante el último año, Samuraï ha dado un paso firme en su expansión internacional, participando en festivales como Lollapalooza Argentina o Tecate Pa’l Norte (Monterrey), además de abrir el concierto de Tate McRae en el Pepsi Center de Ciudad de México. En el plano discográfico, su reciente sencillo Dejándolo pasar, producido por Nico Cotton, marcó su regreso tras diez meses de silencio y evidenció una madurez artística cada vez más sólida.

Samuraï regresará a España en enero de 2026 para la segunda parte de su gira, con fechas confirmadas en Zaragoza, Córdoba, A Coruña y Alicante, entre otras ciudades. Con La ironía del querer, la artista reafirma su identidad y su compromiso con la música en español, consolidándose como una de las voces más personales y prometedoras del nuevo panorama musical nacional.

Letra de 'La ironía del querer', de Samuraï

Dame un beso antes de irte

Que me aguante como un perfume caro cuando vaya a despedirme

Hace un rato que no escucho nada de lo que me dices

Tu manera de mover el cuerpo al hablar hace que me despiste

-

No sé tocar a un ritmo paralelo

No me he ido todavía, ya te echo de menos

Empieza a pesar el paso del tiempo

Algo tiene el amor que siempre me hace esto

Qué ironía que el querer es tener algo que perder

-

Y aun así, vamos de cabeza con todo

Hagamos una apuesta, quedará entre nosotros

Una en la que solo puedan ganar los locos

Y decir, bien alto que fuimos de los pocos

Que digan lo que digan se nos quedará corto

Y el día que me vaya lo haré solo si te veo pronto

-

Me estoy adaptando al vértigo, auténtico.

Domesticando mi nervio, tan bélico

Es el estar contigo, haces que alguien como yo

Tenga ganas siempre de volver

No quiero sentir este látigo rápido

en el borde de mi labio, XL involuntario

Pierde todo el sentido lo que pide el corazón

Es lo mismo que lo puede hacer caer

-

No sé tocar a un ritmo paralelo

No me he ido todavía, ya te echo de menos

Empieza a pesar el paso del tiempo

Algo tiene el amor que siempre me hace esto

Qué ironía que el querer es tener algo que perder

-

Y aun así, vamos de cabeza con todo

Hagamos una apuesta, quedará entre nosotros

Una en la que solo puedan ganar los locos

Y decir, bien alto que fuimos de los pocos

Que digan lo que digan se nos quedará corto

Y el día que me vaya lo haré solo si te veo pronto