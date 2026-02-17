El SanSan Festival 2026 está a la vuelta de la esquina con artistas como Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Siloé y La M.O.D.A.
El festival, en el cual Europa FM es radio oficial, acogerá a grandes artistas consagrados y figuras emergentes, tanto de la escena nacional como internacional. Además, para esta 11.ª edición, el San San Festival retoma por tercer año consecutivo la SanSan Chapel, la cual estará a cargo de Rayden y Pink Chadora.
Guitarricadelafuente deslumbra en el Tiny Desk con algunos de sus mayores éxitos: de 'Full Time Papi' a 'Tramuntana'
Siloé anuncia nueva fecha en Madrid para su gira 'Campo Grande World Tour'
Consolidado como referente festivalero y uno de los espacios favoritos de los amantes del indie y de la música alternativa, el SanSan Festival regresa en su 11ª edición en
El evento, que tendrá a Europa FM como radio oficial, posee un cartel de lujo con cantantes de la escena nacional, entre los que podemos destacar a Siloé, La M.O.D.A., Love of Lesbian o Barry B.
El toque nacional lo pondrán los islandeses Of Monsters and Men, que aterrizan en Benicàssim con su inconfundible mezcla de folk y pop épico.
Este año se contará con la presencia deRigoberta Bandini como una de las cabezas de cartel, siendo además su primera vez en el festival y su retorno a los escenarios con un nuevo disco.
Además, Guitarricadelafuenteserá la Benicàssim Folk Star de este año, por lo que nos entregará un directo espectacular, como ya pudimos ver en su Tiny Desk.
Además, esta edición retoma por tercer año consecutivo la SanSan Chapel, a cargo de Rayden y Pink Chadora, quienes podrán casar a todo aquel que se inscriba en la página web.
El festival tendrá lugar los 2, 3 y 4 de abril y aún tieneentradas disponibles desde 32€ a 155€. Aunque si no quieres perderte nada de nada, este año podrás empezar calentando motores para el festival el 1 de abril con el Sunset By SanSan, un evento tipo cocktail en el que actuarán los DJ Alizzz y Drama
A continuación, te desglosamos el cartel por días:
Jueves, 2 de abril
- Of Monsters and Men
- Love of Lesbian
- Silóe
- León Benavente
- Califato 3/4
- La élite
- Rufus T. Firefly
- Perarnau IV DJ Set Ft. Drama Av Set
- Juventude
- Puño Dragón
- Tiburona
- Victorias
- Groc Talent
Viernes, 3 de abril
- Rigoberta Bandini
- Guitarricadelafuente
- Xoel López
- La Casa Azul
- Chiquita Movida
- Anabel lee
- Hoonine
- Leo Rizzi
- Anouck
- Las Petunias
- Malva
- Michael Foster
- Ultralágrima
Sábado, 4 de abril
- La M.O.D.A.
- Ultraligera
- Barry B
- María Arnal
- Sanguijuelas del Guadiana
- Alizzz
- Ángel Stanich
- Biznaga
- Samuraï
- Comandante Twin
- Gara Durán
- PabloPablo
- Repion
- Sobrezero