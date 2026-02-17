El SanSan Festival 2026 está a la vuelta de la esquina con artistas como Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Siloé y La M.O.D.A.

Consolidado como referente festivalero y uno de los espacios favoritos de los amantes del indie y de la música alternativa, el SanSan Festival regresa en su 11ª edición en

El evento, que tendrá a Europa FM como radio oficial, posee un cartel de lujo con cantantes de la escena nacional, entre los que podemos destacar a Siloé, La M.O.D.A., Love of Lesbian o Barry B.

El toque nacional lo pondrán los islandeses Of Monsters and Men, que aterrizan en Benicàssim con su inconfundible mezcla de folk y pop épico.

Este año se contará con la presencia deRigoberta Bandini como una de las cabezas de cartel, siendo además su primera vez en el festival y su retorno a los escenarios con un nuevo disco.

Además, Guitarricadelafuenteserá la Benicàssim Folk Star de este año, por lo que nos entregará un directo espectacular, como ya pudimos ver en su Tiny Desk.

Además, esta edición retoma por tercer año consecutivo la SanSan Chapel, a cargo de Rayden y Pink Chadora, quienes podrán casar a todo aquel que se inscriba en la página web.

El festival tendrá lugar los 2, 3 y 4 de abril y aún tieneentradas disponibles desde 32€ a 155€. Aunque si no quieres perderte nada de nada, este año podrás empezar calentando motores para el festival el 1 de abril con el Sunset By SanSan, un evento tipo cocktail en el que actuarán los DJ Alizzz y Drama

A continuación, te desglosamos el cartel por días:

Jueves, 2 de abril

Of Monsters and Men

Love of Lesbian

Silóe

León Benavente

Califato 3/4

La élite

Rufus T. Firefly

Perarnau IV DJ Set Ft. Drama Av Set

Juventude

Puño Dragón

Tiburona

Victorias

Groc Talent

Viernes, 3 de abril

Rigoberta Bandini

Guitarricadelafuente

Xoel López

La Casa Azul

Chiquita Movida

Anabel lee

Hoonine

Leo Rizzi

Anouck

Las Petunias

Malva

Michael Foster

Ultralágrima

Sábado, 4 de abril