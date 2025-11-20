Siloé anuncia nueva fecha en Madrid para su gira 'Campo Grande World Tour'

A pesar de que su próximo disco aún no tiene nombre o fecha oficial de salida, Siloé ya ha comenzado a anunciar las fechas del Campo Grande World Tour. La primera fecha fue la del 13 de marzo de 2027, la cual agotó sus entradas en apenas 48 horas. Ahora, han anunciado una nueva fecha en el mismo estadio, el 12 de marzo en el Movistar Arena.

Por el momento, tan solo se conoce que la gira pasará por varias ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. La primera ciudad en ser anunciada ha sido Madrid —el lugar donde acabará el tour— , pero se espera que próximamente se anuncien nuevas fechas para 2027.

Durante esta gira, presentarán en directo las canciones de su nuevo disco, del cual tan solo hemos podido conocer los temas Las palabras y Campo Grande.El próximo tema quelanzarán en noviembre será Si te pones de mi parte, tal y como adelantaron en exclusiva a Cuerpos Especiales.

En esta misma entrevista, la banda española ha confesado que irán"desgranando mes a mes" cada canción del disco, para que así todos los temas reciban la misma atención y alcance. Esta misma estrategia quizás la sigan también para las fechas de sus conciertos, para lo cual tendremos que estar atentos a sus redes sociales.

Cómo comprar las entradas de Madrid

A pesar de que la fecha anterior para Madrid ya tiene todas las entradas agotadas, aún tienes oportunidad de hacerte con las tuyas para la segunda fecha para el Movistar Arena del 12 de marzo de 2027.

Este domingo 23 de noviembre estarán disponibles a las 11:00 a través de la web oficial del Movistar Arena y en baila.fm.