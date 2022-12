Serrat dice adiós a los escenarios tras 57 años de carrera

Joan Manuel Serrat, uno de los cantautores más consagrados del panorama musical español, ha dicho adiós a los escenarios.

Tras 57 años de carrera, el artista ha dado su último concierto a escasos días de finalizar el año con su gira de despedida, El vicio de cantar 1965-2022, en el Palau Sant Jordi.

15.000 personas han audido al último adiós de Serrat, que a pocos días de cumplir los 79, ha ofrecido un show de más de dos horas con un amplio repertorio de sus mejores éxitos en español y catalán.

"Buenas noches, señoras, señores, y gente imparcial en la materia. De verdad que parecía lejano el día de hoy, cuando, en abril, empecé una gira con este espectáculo", comenzaba el artista.

Serrat ha calificado su despedida de los escenarios como algo agridulces, pero no quería recordar el día con tristeza: "He venido a despedirme con alegría. Será el último, pero me lo quiero pasar muy bien", ha señalado frente a la multitud.

Y así lo ha hecho en un emocionante show.

"Nada más, muchas gracias. Ha sido un placer", ha concluido Serrat, que se despedía de uno de sus lugares favoritos ante una larga ovación por parte del público.